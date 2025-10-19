ماذا قال سلوت عن تبديل محمد صلاح أمام مانشستر يونايتد؟

تلقى ليفربول هزيمته الثالثة على التوالي في الدوري الإنجليزي الممتاز، بعد خسارته أمام ضيفه مانشستر يونايتد بنتيجة 2-1، مساء الأحد، في ديربي شمال غرب إنجلترا ضمن منافسات الجولة الثامنة من المسابقة.

سجل هدفي يونايتد برايان مبويمو في الدقيقة الثانية وهاري ماجواير في الدقيقة 84، بينما أحرز كودي جاكبو هدف ليفربول الوحيد عند الدقيقة 78.

وعقب المباراة، تحدث المدرب الهولندي أرن سلوت عن قراره استبدال محمد صلاح، قائلاً: "قمنا بإجراء بعض التبديلات لمحاولة قلب النتيجة، ونجحنا في خلق فرص أكثر، لكن ذلك أثّر على تنظيمنا الدفاعي خاصة في الكرات الثابتة."

وعن أداء صلاح، أبدى سلوت استغرابه من إهداره للفرص قائلاً: "من الطبيعي أن يُسلّط الضوء على اللاعبين الكبار بعد مثل هذه المباريات. في بداية الموسم كانت الانتقادات موجهة إلى الصفقات الجديدة، والآن إلى صلاح. أتيحت لنا فرص عديدة للفوز، وصلاح أهدر فرصة كبيرة، وهو أمر غير معتاد منه."

بهذه الخسارة، تجمد رصيد ليفربول عند 15 نقطة في المركز الرابع، خلف أرسنال المتصدر ومانشستر سيتي وبورنموث، ليبقى الفريق بحاجة إلى استعادة توازنه سريعًا إذا أراد البقاء في سباق المنافسة على القمة.