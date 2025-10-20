بمشاركة مصطفى محمد.. نانت يخسر من ليل بثنائية في الدوري الفرنسي

اختُتمت منذ قليل مباراة نانت وليل، ضمن منافسات الجولة الثامنة من مسابقة الدوري الفرنسي لموسم 2025-2026 “ليج 1”، في لقاء احتضنه ملعب لا بوجوار، معقل فريق نانت.

مشاركة مصطفى محمد في التشكيل الأساسي

دخل المهاجم المصري مصطفى محمد المباراة ضمن التشكيل الأساسي لفريق نانت، حيث منحه المدرب لويس كاسترو الثقة منذ البداية. وقدم اللاعب أداءً جماعيًا على المستطيل الأخضر، قبل أن يُجري الجهاز الفني التبديل في الدقيقة 63 ويُخرجه من أرض الملعب، بحثًا عن تنشيط الجانب الهجومي بعد تأخر الفريق في النتيجة.

نتيجة اللقاء: فوز ليل بثنائية



انتهت المواجهة بانتصار فريق ليل على مضيفه نانت بنتيجة 2-0. وتمكن الضيوف من فرض أسلوبهم منذ اللحظات الأولى، مستغلين الفرص السانحة للتسجيل.

جاء الهدف الأول لليل في الدقيقة الثامنة من عمر الشوط الأول، بعدما وقع اللاعب هاكون هارالدسون على هدف مبكر وضع فريقه في المقدمة، وأربك حسابات أصحاب الأرض.

وفي الدقائق الأخيرة من عمر اللقاء، وتحديدًا في الدقيقة 89، عزز حمزة إجامان النتيجة بهدف ثانٍ، ليقضي على آمال نانت في العودة ويمنح فريقه فوزًا مستحقًا خارج الديار.

تراجع جديد في موقف نانت

بهذه الخسارة، واصل نانت سلسلة نتائجه المتذبذبة هذا الموسم، ولم يستطع الاستفادة من عاملي الأرض والجمهور لحصد أي نقطة في هذه الجولة. الفريق ظهر بحذر هجومي ولم ينجح في تهديد مرمى ليل بالشكل المطلوب، رغم بعض المحاولات الفردية.

ترتيب الفريقين في جدول الدوري الفرنسي

بعد نهاية المباراة، احتل فريق ليل المركز السادس في جدول الدوري الفرنسي، بعدما رفع رصيده إلى 14 نقطة، وبات على بُعد أربع نقاط فقط من المتصدر أولمبيك مارسيليا الذي يمتلك 18 نقطة.

في المقابل، تجمد رصيد نانت عند 6 نقاط ليستقر في المركز الخامس عشر، ما يفرض عليه ضرورة تصحيح المسار سريعًا لتفادي الدخول في صراع المراكز المتأخرة خلال الجولات المقبلة.



