ريال مدريد يستعيد صدارة الدوري الإسباني بالفوز على خيتافي 1-0

نجح ريال مدريد في تحقيق الفوز على فريق خيتافي بنتيجة 1-0، على ملعب «كوليسيوم ألفونسو بيريز»، ضمن الجولة التاسعة من الدوري الإسباني الممتاز لموسم 2025-2026.

وسجل هدف ريال مدريد الوحيد في اللقاء كيليان مبابي في الدقيقة 80 من عمر اللقاء.

ورفع ريال مدريد رصيده للنقطة 24 ليعتلي صدارة ترتيب جدول الدوري الإسباني، وتوقف رصيد خيتافي عند النقطة 11 ويبقى في المركز الـ 12.

وشهدت المباراة سيطرة ريال مدريد على مجريات اللقاء وإضاعة اكثر من فرصة للتسجيل في مرمى خيتافي.

تشكيل ريال مدريد

كشف المدير الفني لريال مدريد، تشابي ألونسو، عن تشكيل الفريق الرسمي لمباراته أمام خيتافي، على ملعب «كوليسيوم ألفونسو بيريز»، ضمن الجولة التاسعة من الدوري الإسباني الممتاز لموسم 2025-2026.

وجاء تشكيل ريال مدريد الرسمي على النحو التالي:

حراسة المرمى: تيبو كورتوا.

خط الدفاع: فيدي فالفيردي – جوردي ألبا – إيدير ميليتاو – كاريراس.

خط الوسط: أوريلين تشواميني – إدواردو كامافينجا – جود بيلينجهام.

خط الهجوم: ماستانتونو – كيليان مبابي – رودريجو.