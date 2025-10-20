مدرب الاسماعيلي يوجه رسالة للجماهير قبل مواجهة فاركو

وجه عبدالله الشحات المدرب العام للفريق الأول لكرة القدم بنادي الإسماعيلي، رسالة لجماهير الدراويش، قبل مواجهة فاركو المرتقبة بينهما في بطولة الدوري المصري الممتاز .

وأعرب مدرب الإسماعيلي، عن سعادته البالغة بتحقيق الدراويش للانتصار على حساب حرس الحدود بثلاثية في دوري نايل.

وقال عبدالله الشحات في تصريحات خاصة لبرنامج «ستاد المحور» :«الفوز على حرس الحدود والحصول على الثلاث نقاط كانوا مهمين جدًا جدًا وكنا نحتاج لهذا الفوز بشكل كبير، من أجل الخروج من المركز الأخير في ترتيب الدوري».

وأضاف الشحات: «لدينا مباراتين في الدوري قبل التوقف الدولي أمام فاركو يوم 26 أكتوبر ثم كهرباء الإسماعيلية يوم 1 نوفمبر، والمباراتين هما الأهم للإسماعيلي هذا الموسم، وسنحاول حصد أكبر عدد من النقاط في تلك المواجهتين»

وتابع: «مباراة حرس الحدود كانت صعبة للغاية خصوصًا بعد التأخر بهدف، ولكن اللاعبين كانوا رجال وعلى قدر المسؤولية ونجحوا في العودة وتحقيق الفوز وحصد النقاط الثلاثة».

ووجه الشحات رسالة لجماهير الدراويش قائلًا: «الإسمـاعيلي بدون جماهير يكون الأمر صعب للغاية، ونشكرهم على دعمهم الدائم لنا وننتظر دعمهم في المباراتين المقبلتين من أجل الفوز والابتعاد عن دوامة الهبوط».

واختتم: «أشكر اللاعبين وأطالبهم بالمواصلة على نفس الأداء والتركيز خلال المباراتين المقبلتين من أجل الفوز وحصد النقاط والخروج من دوامة الهبوط لأن الإسـماعيلي لا يستحق تلك المكانة».





