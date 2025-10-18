قائمة الإسماعيلي لمواجهة حرس الحدود في الدوري الممتاز

أعلن الجزائري ميلود حمدي، المدير الفني للنادي الإسماعيلي، عن قائمة الفريق التي ستدخل معسكر الاستعداد لمواجهة حرس الحدود، في المباراة المقرر إقامتها على استاد الإسماعيلية، ضمن منافسات الجولة الحادية عشرة من بطولة الدوري المصري الممتاز.

تأتي هذه المواجهة في توقيت يسعى فيه الدراويش لتحسين موقعهم في جدول الترتيب، واستعادة النتائج الإيجابية تحت قيادة الجهاز الفني الجديد.

حراسة المرمى

حرص الجهاز الفني على اختيار عنصرين لحماية العرين، وجاءت الأسماء كالتالي:

أحمد عادل عبد المنعم

عبد الله جمال

محمد عمار

عبد الله محمد

محمد نصر

عبد الكريم مصطفى

حسن صابر

إبراهيم عبد العال

محمد سمير كونتا

علي الملواني

محمد عبد السميع

عبد الرحمن الدح

حسن منصور

عبد الله حسن

محمد خطاري

عمر القط

إيريك تراوري

نادر فرج

أنور عبد السلام

خالد النبريصي

يأمل جمهور الإسماعيلي أن تشهد المباراة أداءً تصاعديًا يترجم العمل الذي يقوم به الجهاز الفني، وسط رغبة قوية لتحقيق نتيجة إيجابية تمنح الفريق دفعة قوية قبل استكمال مشوار الدوري



