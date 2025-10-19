الإسماعيلي يعلن فتح حساب بنكي لتلقي التبرعات ..تفاصيل

أعلن مجلس إدارة النادي الإسماعيلي عن فتح حساب بنكي خاص بأحد البنوك المصرية لتلقي التبرعات المخصصة لحل العقوبات الدولية الموقعة ضد النادي من الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا)، على أن يخضع الحساب لإشراف كامل من الجهات الإدارية المختصة، ويُستخدم حصريًا في سداد الغرامات الدولية الواقعة على النادي.

ووجه مجلس إدارة النادي الإسماعيلي الشكر إلى الجمعية العمومية والجماهير، بعد دورهما خلال الفترة الأخيرة، منوها بأن النادي يفتح أبوابه أمام الجميع من أجل المستقبل.

وقال الإسماعيلي فى بيان رسمي، "يثمن مجلس الإدارة، الدور الفعال الذي تقوم به الجمعية العمومية للنادي وكذلك جماهيره في كل مكان و يؤكد المجلس أنه يفتح أبوابه أمام الجميع للتكاتف حول مستقبل النادي في مظاهرة حب لكيان عريق يعشقه الجميع بمختلف انتماءاته".

وأضاف، "من جانبه أكد مجلس إدارة الإسماعيلي ترحيبه الكامل بالمبادرة التي أطلقت من قبل بعض أعضاء النادي مؤخرا تحت مسمى (لجنة ادارة أزمات الإسماعيلي)، التي تستهدف إعلاء مصلحة النادي فوق أي اعتبارات وخلافات شخصية موجها الدعوة للقائمين عليها للاجتماع لتشكيل اللجنة، ووضع أسس عملها طبقا للقانون رقم 71 لسنه 2017 و تعديلاته وقانون 171 لسنة 2025".

واختتم البيان، "وجه مجلس إدارة النادي بتوفير كافة سبل الدعم والمساندة لكل محبي وعشاق الإسماعيلي من أجل مساندة النادي في هذه المرحلة الصعبة، مؤكدًا أنه سيتم فتح الحساب الخاص بسداد الغرامات بشكل فوري، وذلك بالتنسيق مع مديرية الشباب والرياضة واللجنة المختصة في هذا الشأن، وسيقوم مجلس النادي ومحبيه بضخ المساهمات المالية اللازمة لإنهاء أزمة القيد وسداد الغرامات، والجميع سيكون يدًا واحدة في إعادة بناء النادي، ووضعه على الطريق الصحيح، للعودة من جديد إلى أمجاد الدراويش".