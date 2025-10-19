قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
الرئيس السيسي يشهد فاعليات الندوة التثقيفية 42 لنصر أكتوبر
الرئيس السيسي يكرم أبطال حرب أكتوبر المجيدة
مصرع شخص وفقدان 20 مهاجرا إثر غرق قارب قبالة السواحل الإيطالية
غلق قاعة توت عنخ آمون استعدادا لنقل المقتنيات للمتحف المصري الكبير غدا
إجراء تحليل DNA للمتـ.هم بقتل زميله وتقطيعه بالصاروخ الكهربائي بالإسماعيلية
الأرصاد تكشف مفاجأة عن تحول مفاجئ في طقس الساعات المقبلة
ياسين منصور يكشف عن علاقته بـ خالد مرتجي وخطة إنشاء فروع للأهلي خارج البلاد
استقالة حازم إمام من الجهاز الفني للزمالك وفيريرا يوافق على الرحيل
رئيس الوزراء يستعرض الفرص الاستثمارية في قطاع السياحة والتشييد
ياسين منصور يكشف سرا عن موقف الخطيب من الترشح لانتخابات الأهلي
بالأسماء.. الرئيس السيسي يكرم عددا من أبطال حرب أكتوبر
ياسين منصور : عملى الخاص حرمنى من الترشح لخدمة الأهلي
رياضة

الإسماعيلي يعلن فتح حساب بنكي لتلقي التبرعات ..تفاصيل

الإسماعيلي يعلن فتح حساب بنكي لتلقي التبرعات..تفاصيل
الإسماعيلي يعلن فتح حساب بنكي لتلقي التبرعات..تفاصيل
علا محمد

أعلن مجلس إدارة النادي الإسماعيلي عن فتح حساب بنكي خاص بأحد البنوك المصرية لتلقي التبرعات المخصصة لحل العقوبات الدولية الموقعة ضد النادي من الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا)، على أن يخضع الحساب لإشراف كامل من الجهات الإدارية المختصة، ويُستخدم حصريًا في سداد الغرامات الدولية الواقعة على النادي.

ووجه مجلس إدارة النادي الإسماعيلي الشكر إلى الجمعية العمومية والجماهير، بعد دورهما خلال الفترة الأخيرة، منوها بأن النادي يفتح أبوابه أمام الجميع من أجل المستقبل.

وقال الإسماعيلي فى بيان رسمي، "يثمن مجلس الإدارة، الدور الفعال الذي تقوم به الجمعية العمومية للنادي وكذلك جماهيره في كل مكان و يؤكد المجلس أنه يفتح أبوابه أمام الجميع للتكاتف حول مستقبل النادي في مظاهرة حب لكيان عريق يعشقه الجميع بمختلف انتماءاته".

وأضاف، "من جانبه أكد مجلس إدارة الإسماعيلي ترحيبه الكامل بالمبادرة التي أطلقت من قبل بعض أعضاء النادي مؤخرا تحت مسمى (لجنة ادارة أزمات الإسماعيلي)، التي تستهدف إعلاء مصلحة النادي فوق أي اعتبارات وخلافات شخصية موجها الدعوة للقائمين عليها للاجتماع لتشكيل اللجنة، ووضع أسس عملها طبقا للقانون رقم 71 لسنه 2017 و تعديلاته وقانون 171 لسنة 2025".

واختتم البيان، "وجه مجلس إدارة النادي بتوفير كافة سبل الدعم والمساندة لكل محبي وعشاق الإسماعيلي من أجل مساندة النادي في هذه المرحلة الصعبة، مؤكدًا أنه سيتم فتح الحساب الخاص بسداد الغرامات بشكل فوري، وذلك بالتنسيق مع مديرية الشباب والرياضة واللجنة المختصة في هذا الشأن، وسيقوم مجلس النادي ومحبيه بضخ المساهمات المالية اللازمة لإنهاء أزمة القيد وسداد الغرامات، والجميع سيكون يدًا واحدة في إعادة بناء النادي، ووضعه على الطريق الصحيح، للعودة من جديد إلى أمجاد الدراويش".

مجلس إدارة النادي الإسماعيلي النادي الإسماعيلي الإسماعيلي حساب بنكي فيفا الاتحاد الدولي لكرة القدم

