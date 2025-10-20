قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
إسرائيل تخرق الهدنة في غزة وتقصف خان يونس
انطلاق اجتماع اللجان المتخصصة لمناقشة التحول الرقمي والتشريعات والتمويل وتطوير الصحافة.. اليوم
تجاهل فيريرا.. كواليس استقالة حازم إمام من الجهاز الفني للزمالك
الحوثيون يحتجزون ممثل يونيسف باليمن ضمن 20 موظفا بالأمم المتحدة
ترامب يعين رجل أعمال مبعوثا خاصا للولايات المتحدة إلى العراق
السقوط في أنفيلد.. تراجع نتائج ليفربول وأرقام سلبية لمحمد صلاح
إطلاق نار قرب سكن طلاب جامعة أوكلاهوما.. وإصابة 3 أشخاص
بمشاركة مصطفى محمد.. نانت يخسر من ليل بثنائية في الدوري الفرنسي
موعد انخفاض أسعار الطماطم بالأسواق.. كم سيصل سعر الكيلو؟
ريال مدريد يستعيد صدارة الدوري الإسباني بالفوز على خيتافي 1-0
أحمد موسى: انتظروا أخبارا إيجابية تهم المصريين بشأن الكهرباء
انتحل صفة موظف خدمة عملاء بأحد البنوك.. مواطن بالمنيا يواجه هذه العقوبة
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
رياضة

محمد عبد الجليل: الأهلي عاد لمستواه وبيراميدز لن يكسب أي بطولة

الاهلي
الاهلي
يمنى عبد الظاهر

أكد محمد عبدالجليل، نجم الكرة المصرية السابق، أن الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، عاد لمستواه وسينافس بقوة على جميع البطولات التي سيشارك فيها.

وقال عبدالجليل، في تصريحات عبر برنامج «نمبر وان»، ويذاع على قناة «cbc»:«بيراميدز أصبح فريق بطولات، ولكن الاستمرارية هي الأهم، وفي الفترة القادمة عند مواجهة الأهلي سيخوض اللاعبين المباراة بدون خوف».

وتابع: «بيراميدز، هو من منح الأهلي لقب الدوري المصري في الموسم الماضي، بعد خسارة 6 نقاط في نهاية البطولة، واللاعبين لا يعترفون بالخسارة».

وردًا على تصريحات وليد الكرتي: «السوبر المصري قادم، وسنرى من سيتوج باللقب، والأهلي لن يخسر أي بطولة يشارك فيها».

وشدد: «بيراميدز سينافس الأهلي في الدوري ودوري أبطال إفريقيا ولكنه لن يتوج بأي بطولة منهم، والأهلي عاد لمستواه، وقد يتوج بيراميدز بكأس مصر فقط».

وأكمل:«نهضة بركان كان الأخطر في مباراة بيراميدز وأهدر أكثر من فرصة في الشوط الأول».

وأضاف:«الأهلي يستطيع التعاقد مع فيستون ماييلي من بيراميدز، في حالة رغبته في ذلك، ولكن سيكون هناك سقف للراتب وهو أفضل من وسام أبوعلي».

محمد عبدالجليل الأهلي بيراميدز نهضة بركان مباراة بيراميدز السوبر المصري

