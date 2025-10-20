محمد عبد الجليل: الأهلي عاد لمستواه وبيراميدز لن يكسب أي بطولة

أكد محمد عبدالجليل، نجم الكرة المصرية السابق، أن الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، عاد لمستواه وسينافس بقوة على جميع البطولات التي سيشارك فيها.

وقال عبدالجليل، في تصريحات عبر برنامج «نمبر وان»، ويذاع على قناة «cbc»:«بيراميدز أصبح فريق بطولات، ولكن الاستمرارية هي الأهم، وفي الفترة القادمة عند مواجهة الأهلي سيخوض اللاعبين المباراة بدون خوف».

وتابع: «بيراميدز، هو من منح الأهلي لقب الدوري المصري في الموسم الماضي، بعد خسارة 6 نقاط في نهاية البطولة، واللاعبين لا يعترفون بالخسارة».

وردًا على تصريحات وليد الكرتي: «السوبر المصري قادم، وسنرى من سيتوج باللقب، والأهلي لن يخسر أي بطولة يشارك فيها».

وشدد: «بيراميدز سينافس الأهلي في الدوري ودوري أبطال إفريقيا ولكنه لن يتوج بأي بطولة منهم، والأهلي عاد لمستواه، وقد يتوج بيراميدز بكأس مصر فقط».

وأكمل:«نهضة بركان كان الأخطر في مباراة بيراميدز وأهدر أكثر من فرصة في الشوط الأول».

وأضاف:«الأهلي يستطيع التعاقد مع فيستون ماييلي من بيراميدز، في حالة رغبته في ذلك، ولكن سيكون هناك سقف للراتب وهو أفضل من وسام أبوعلي».