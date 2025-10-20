قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
موعد انخفاض أسعار الطماطم بالأسواق.. كم سيصل سعر الكيلو؟
ريال مدريد يستعيد صدارة الدوري الإسباني بالفوز على خيتافي 1-0
أحمد موسى: انتظروا أخبارا إيجابية تهم المصريين بشأن الكهرباء
انتحل صفة موظف خدمة عملاء بأحد البنوك.. مواطن بالمنيا يواجه هذه العقوبة
رسميا .. تطبيق التوقيت الشتوي 2025 خلال أيام
رئيس اتحاد تنس الطاولة: سيتم تحويل عمر عصر ومحمود أشرف للتحقيق
غزة| بن سلمان وماكرون: يجب بدء خطوات تحقيق السلام العادل على أساس حل الدولتين
الرئيس الفرنسي: سرقة اللوفر اعتداء على تراث نعتز به
هشام جمال: لغيت خطوبتى على ليلى أحمد زاهر بسبب حادثة وفاة المنتجين الفنيين
خالد الغندور يكشف كواليس استقالة حازم إمام من الزمالك
خالد الغندور: توروب يتمسك بجهازه.. والأهلي يحسم موقف أمير عبد الحميد غدا
باولو: لاعبو الزمالك كانوا على قلب رجل واحد أمام ديكيداها
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
أخبار البلد

موعد انخفاض أسعار الطماطم بالأسواق.. كم سيصل سعر الكيلو؟

أسعار الطماطم
أسعار الطماطم
شيماء مجدي

ارتفعت أسعار الطماطم بالأسواق مما أثار تساؤلات وقلق الكثيرين حول أسباب تلك الزيادة ومدى استمرارها، خاصة وأن الطماطم تُعد من السلع الأساسية في كل بيت مصري. 

أسباب ارتفاع أسعار الطماطم 

وفى هذا الصدد ، يقول الدكتور خالد جاد وكيل معهد المحاصيل الحقلية والمتحدث بإسم وزارة الزراعة،  إن أسعار الطماطم ارتفعت لمدة أسبوعين بسبب فاصل العروات وقلة المعروض فى الأسواق مع زيادة الإقبال مما أدى إلي زيادة سعرها .

وأوضح "جاد" خلال تصريحات ل"صدي البلد " ، أن ارتفاع أسعار الطماطم أمر متوقع فى هذا التوقيت من العام بسبب فاصل العروات حيثُ أننا فى نهاية العروة الصيفية وبداية العروة الشتوية .

 أسعار الطماطم

وأكد "وكيل معهد المحاصيل الحقلية " أن سعر الطماطم ارتفع لمدة أسبوعين فقط ، ولكن بدأ فى الانخفاض تدريجيًا حيث وصل يتراوح سعرها حاليا بالأسواق من 12 ل 15 جنيهًا بعدما أن كان سعرها 25 جنيهًا منذ أيام قليلة .

وطمأن الدكتور خالد جاد المواطنين بأن محصول الطماطم لم يتأثر انتاجيته أو قلت مساحات زراعته فالمساحات مازالت كما كانت ولكن يقل المحصول نتيجة فاصل العروات .  

كما أكد حاتم النجيب نائب رئيس شعبة الخضروات والفاكهة بالاتحاد العام للغرف التجارية،  أن أسعار الطماطم ستنخفض خلال 20 يوما من الآن ، ولايوجد مايدعو للقلق ، حيث أنه أمر طبيعي ارتفاع أسعار أى محصول فى فاصل العروات.

وأشار "النجيب" خلال تصريحات له،  إلي أن الزيادة الحالية ترجع إلى إنتهاء موسم الزراعة الشتوي، خاصة في محافظات الصعيد، مما أدى إلى قلة المعروض في الأسواق، بالتالي ارتفاع الأسعار. 

ودعي "حاتم النجيب"  المواطنين إلى الشراء بالكميات المعتادة وعدم التخزين، لافتًا إلى أن السوق سيشهد استقرارًا قريبًا جدًا.

ولفت إلي أن الطماطم ستعود إلي سعرها الطبيعي مابين 5ل 10 جنيها بعدما ال 20 يوما 

