الزراعة تكشف موعد انخفاض أسعار الطماطم بالأسواق.. كم سيصل سعر الكيلو؟

تفاجأ المواطنون بارتفاع أسعار الطماطم ارتفاعًا ملحوظًا خلال الأيام الماضية بنحو 25 جنيهًا، مما أثار دهشة الجميع خاصة وأن سعرها 5 جنيهًا ظل مستقر لمدة شهور متتالية





أسباب ارتفاع أسعار الطماطم

وفى هذا الصدد ، يقول الدكتور خالد جاد وكيل معهد المحاصيل الحقلية والمتحدث بإسم وزارة الزراعة، إن أسعار الطماطم ارتفعت لمدة أسبوعين بسبب فاصل العروات وقلة المعروض فى الأسواق مع زيادة الإقبال مما أدى إلي زيادة سعرها .

وأوضح "جاد" خلال تصريحات ل"صدي البلد " ، أن ارتفاع أسعار الطماطم أمر متوقع فى هذا التوقيت من العام بسبب فاصل العروات حيثُ أننا فى نهاية العروة الصيفية وبداية العروة الشتوية .

وأكد "وكيل معهد المحاصيل الحقلية " أن سعر الطماطم ارتفع لمدة أسبوعين فقط ، ولكن بدأ فى الانخفاض تدريجيًا حيث وصل يتراوح سعرها حاليا بالأسواق من 12 ل 15 جنيهًا بعدما أن كان سعرها 25 جنيهًا منذ أيام قليلة .

متى تنخفض أسعار الطماطم؟

وتوقع مزيد من الانخفاض فى أسعار الطماطم خلال الأيام القليلة المقبلة بالأسواق بشكل تدريجي لتعود إلي سعرها الطبيعى الذى كانت عليه من قبل أى تصل ل 5 جنيهًا للكيلو.

وطمأن الدكتور خالد جاد المواطنين بأن محصول الطماطم لم يتأثر انتاجيته أو قلت مساحات زراعته فالمساحات مازالت كما كانت ولكن يقل المحصول نتيجة فاصل العروات .

وعلى نفس السياق ، كشف الدكتور سيد خليفة نقيب الزراعيين ، عن موعد انخفاض أسعار الطماطم بالأسواق ، قائلا :"أنه مع بداية ظهور العروة الشتوية الجديدة أى خلال أسبوعين من الآن سنجد ضبط فى أسعار الطماطم لتعود إلى طبيعتها ".

وأكد"خليفة" خلال تصريحات ل"صدي البلد " أن ارتفاع أسعار الطماطم أمر متوقع فى هذا التوقيت من العام بسبب فاصل العروات مما يقلل المعروض من الطماطم أمام المواطنين .

وأضاف "نقيب الزراعيين” أن أسعار الطماطم شهدت انخفاضا غير مسبوقا طوال الموسم الصيفي وبالتالى فإن ارتفاعه الآن لن يؤثر على البيوت المصرية

وأوضح "نقيب الزراعيين " أن سعر الطماطم فى العام الماضى منذ شهر يوليو وحتى نهاية أكتوبر وصل سعر الكيلو إلى 30 جنيها ، وهذا لم نشهده هذا العام نتيجة وفرة الانتاج .





والجدير بالذكر أن محصول الطماطم يحتل المحصول المركز التاسع بين الصادرات الزراعية ، وتُقدر مساحة زراعة الطماطم على مستوى الجمهورية بأكثر من 367 ألف فدان، بإنتاج يتجاوز 6.7 مليون طن سنويًاالمصرية الطازجة .