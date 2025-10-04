قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
توك شو

بعد وصولها لـ30 جنيهًا.. متى تنخفض أسعار الطماطم؟.. شعبة الخضراوات تجيب

أرشيفية
أرشيفية
منار عبد العظيم

في مشهد تكرر خلال المواسم الانتقالية، أثار ارتفاع أسعار الطماطم في الأسواق موجة من الجدل بين المواطنين، خاصة بعد أن وصل سعر الكيلو في بعض المناطق إلى 25 و30 جنيهًا، رغم كونها من السلع الأساسية في البيوت المصرية.

وفي محاولة لطمأنة المستهلكين، كشف إبراهيم الحداد، عضو شعبة الخضراوات والفاكهة بغرفة القاهرة التجارية، عن أسباب هذه الزيادة المؤقتة، وتوقيت عودة الأسعار إلى معدلاتها الطبيعية.

 فاصل الزراعات وحرارة الصيف وراء الأزمة

قال الحداد، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية إلهام صلاح في تصريحات تلفزيونية، إن السبب الرئيسي لارتفاع أسعار الطماطم هو ما يُعرف بـ "فاصل الزراعات"، وهو الفترة الزمنية التي تفصل بين نهاية محصول قديم وبداية محصول جديد.

وأوضح أن البلاد تمر حاليًا بفصل الخريف، وهو من الفصول التي تُعاني فيها بعض الزراعات من التباطؤ في الإنتاج، خاصةً مع تغير درجات الحرارة ومعدلات الرطوبة.

وأضاف:"نهاية فصل الصيف شهدت ارتفاعًا كبيرًا في درجات الحرارة، أعلى من المعدلات الطبيعية، وهذا أثر سلبًا على محصول الطماطم، سواء في الجودة أو الكمية."

متى تنخفض الأسعار؟

وزف عضو شعبة الخضراوات بشرى للمستهلكين قائلاً إن الانخفاض قادم خلال أيام قليلة، حيث من المقرر أن تبدأ العروة الجديدة للطماطم في الظهور بحلول 15 أكتوبر، ما سيؤدي إلى تراجع الأسعار تدريجيًا.

وأكد أن الأسعار ستعود إلى معدلاتها الطبيعية في السوق، وستكون في متناول الجميع، مع بداية طرح المحصول الجديد، مشيرًا إلى أن ارتفاع الأسعار الحالي مؤقت ولا يعكس وجود أزمة حقيقية في المعروض.

 الطماطم متوفرة.. لكن التوقيت هو السبب

وشدد الحداد على أن السوق لا يُعاني من نقص في الطماطم، وأن الإمدادات مستمرة في الوصول إلى الأسواق، لكن العامل الزمني بين العروات هو السبب الرئيسي في اضطراب الأسعار.

وأضاف أن هذا الوضع يتكرر سنويًا في نفس التوقيت تقريبًا، ويُعد أمرًا طبيعيًا في دورة الإنتاج الزراعي، داعيًا المستهلكين إلى عدم القلق أو الانسياق وراء الشائعات التي تروّج لأزمات غير موجودة.

 نصائح للمستهلكين

ودعا إبراهيم الحداد المواطنين إلى الشراء بحسب الحاجة فقط خلال هذه الفترة، لتفادي زيادة الضغط على السوق، مؤكداً أن التوازن سيعود خلال أيام قليلة، والأسعار ستنخفض بشكل ملحوظ.

وطالب التجار بعدم استغلال الظرف المؤقت ورفع الأسعار بشكل مبالغ فيه، لافتًا إلى أن السوق المصري يتميز بسرعة الاستجابة للعوامل الموسمية وعودة الاستقرار بمجرد طرح المحاصيل الجديدة.

شعبة الخضراوات والفاكهة شعبة الخضراوات والفاكهة بغرفة القاهرة التجارية ارتفاع أسعار الطماطم

