الطماطم بـ 30 جنيه.. شعبة الخضراوات تعلن عن موعد الانخفاض بهذا التوقيت

كشف إبراهيم الحداد عضو شعبة الخضراوات والفاكهة بغرفة القاهرة التجارية، أسباب ارتفاع أسعار الطماطم في الأسواق، ووصول الكيلو في بعض المناطق لـ 25 و30 جنيها، وقال إن السبب في ذلك يرجع لفاصل الزراعات وأن البلاد في فصل الخريف.



وأضاف عضو شعبة الخضراوات والفاكهة، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية إلهام صلاح، أن الفترة الماضية وتحديدا في نهاية فصل الصيف كانت درجات الحرارة أعلى من المعدلات وكان لها تأثير على المحصول.

ولفت إلى أنه في 15 أكتوبر ستظهر العروة الجديدة من الطماطم، وستنخفض الأسعار، وستعود للأرقام الطبيعية مرة أخرى، فالأسعار ستنخفض خلال الفترة المقبلة وستكون في متناول الجميع.

وأشار إلى أن الطماطم متوفرة ولا يوجد نقص في المحصول، ولكن فاصل الزراعات السبب الرئيسي في ارتفاع الأسعار خلال هذه الفترة.

وفي وقت سابق أكد وزير الزراعة، علاء الدين فاروق، أن الفترة الحالية تشهد ارتفاعًا في أسعار الطماطم، وذلك بسبب فاصل الزراعة، موضحًا أن محصول الطماطم يتكون من أربع عروات، وفي كل فاصل يحدث ارتفاع في الأسعار.

وأضاف الوزير أن العروة الحالية تمثل انتهاء العروة الصيفية، وأنه خلال أسبوعين من الآن ستنخفض أسعار الطماطم وتعود إلى مستوياتها الطبيعية.

ولفت إلى أن ما أُثير بشأن وجود طماطم مسرطنة أمر غير صحيح، وأن ظهور أجزاء بيضاء داخل بعض ثمار الطماطم أمر طبيعي يحدث لأسباب مناخية وزراعية، ولا يمثل أي خطر على صحة المستهلكين، حيث إن الإجهاد الحراري الناتج عن ارتفاع درجات الحرارة أو التقلبات المناخية خلال مرحلة النضج يؤثر على تكوين صبغة الليكوبين المسؤولة عن اللون الأحمر.

وأشار إلى أن الطماطم آمنة ولا توجد بها أي مشكلات، مؤكّدًا على ضرورة عدم استماع المواطنين للشائعات أو الأخبار غير الصحيحة.



