انخفاضات كبيرة بأسعار الطماطم خلال أيام .. والوزير يوضح أسباب الارتفاعات

تشهد أسعار الطماطم خلال هذه الفترة ارتفاعات كبيرة في الأسعار وصلت لأكثر من 25 جنيهًا للكيلو، والجميع يبحث عن السبب في ذلك، وهل هذه الارتفاعات ستظل مستمرة حتى دخول فصل الصيف، أم ستنخفض خلال الأيام المقبلة.

وبدوره خرج وزير الزراعة، علاء الدين فاروق، وقال إن الفترة الحالية تشهد ارتفاعًا في أسعار الطماطم، وذلك بسبب فاصل الزراعة، موضحًا أن محصول الطماطم يتكون من أربع عروات، وفي كل فاصل يحدث ارتفاع في الأسعار.

وأضاف الوزير خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "من أول وجديد" تقديم الإعلامية نيفين منصور، أن العروة الحالية تمثل انتهاء العروة الصيفية، وأنه خلال أسبوعين من الآن ستنخفض أسعار الطماطم وتعود إلى مستوياتها الطبيعية.

ولفت إلى أن ما أُثير بشأن وجود طماطم مسرطنة أمر غير صحيح، وأن ظهور أجزاء بيضاء داخل بعض ثمار الطماطم أمر طبيعي يحدث لأسباب مناخية وزراعية، ولا يمثل أي خطر على صحة المستهلكين، حيث إن الإجهاد الحراري الناتج عن ارتفاع درجات الحرارة أو التقلبات المناخية خلال مرحلة النضج يؤثر على تكوين صبغة الليكوبين المسؤولة عن اللون الأحمر.

وأشار إلى أن الطماطم آمنة ولا توجد بها أي مشكلات، مؤكّدًا على ضرورة عدم استماع المواطنين للشائعات أو الأخبار غير الصحيحة.

كما خرج حسين أبو صدام، نقيب الفلاحين، ونفى كل ما يتردد بخصوص إصابة محصول الطماطم بالسرطان، وقال إنه لا صحة لما يتم تداوله على بعض مواقع التواصل الاجتماعي بشأن وجود طماطم مسرطنة في الأسواق المصرية، موضحًا أن هذه الادعاءات عارية تمامًا من الصحة، وأن الطماطم المتداولة آمنة وصالحة للاستهلاك.

ولفت إلى أن ظهور أجزاء بيضاء داخل بعض ثمار الطماطم أمر طبيعي يحدث لأسباب مناخية وزراعية، ولا يمثل أي خطر على صحة المستهلكين، إن الإجهاد الحراري نتيجة ارتفاع درجات الحرارة أو التقلبات المناخية خلال مرحلة النضج يؤثر على تكوين صبغة الليكوبين المسئولة عن اللون الأحمر.

ونوّه "أبو صدام" بأن نقص بعض العناصر مثل البوتاسيوم أو الكالسيوم، أو الإفراط في استخدام الأسمدة النيتروجينية، قد يؤدي إلى نفس الظاهرة، مشيرًا إلى أن وزارة الزراعة تواصل جهودها في مراقبة الأسواق وضمان جودة المحاصيل، فضلًا عن نجاح البرنامج الوطني لإنتاج تقاوي الخضر في تسجيل أصناف جديدة من الطماطم عالية الجودة.

وأكد حسين أبو صدام نقيب الفلاحين، أن الحكومة تعمل على تخفيض الأسعار خلال الفترة الأخيرة، ولكن الأيام الماضية شهدت ارتفاعًا في أسعار الطماطم ، ولكن الفترة المقبلة ستشهد أسعار الطماطم استقرارًا.

وأضاف نقيب الفلاحين، خلال تصريحات تليفزيونية، أنه لا توجد مشكلة بخصوص محصول الطماطم في مصر، وأننا نقوم بزراعة 500 ألف فدان في العام، أن مصر تحتل المركز السادس عالميًا في إنتاج الطماطم، نقوم بتصدير 3% من الانتاج.

الاختلاف في الأسعار يكون بسبب فاصل الزرعات

ولفت إلى أن الاختلاف في الأسعار يكون بسبب فاصل الزرعات، ولكن بشكل عام لن يكون هناك ارتفاعات كبيرة في أسعار الطماطم، وأن أقصى سعر ستصل له الطماطم سيكون 20 جنيها.

موعد انخفاض أسعار الطماطم

وأوضح «نقيب الفلاحين» موعد انخفاض أسعار الطماطم بالأسواق، حيث أكد أنه في مطلع شهري نوفمبر وديسمبر تبدأ أسعار الطماطم في التراجع بعد ظهور العروة الجديدة بالأسواق.

وتابع قائلًا: «في جميع الأحوال المرأة المصرية ذكية وتعرف متى تخزن الطماطم وتستفيد بها وقت ارتفاع الأسعار».