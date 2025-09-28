وزير الزراعة ينفي شائعة رش الطماطم بمواد كيميائية: اللون الأبيض بسبب درجات الحرارة

علق علاء فاروق، وزير الزراعة، على ما تم تداوله مؤخرًا على مواقع التواصل الاجتماعي بشأن رش الطماطم بمواد كيميائية لتسريع النضج وتلوينها، نفى الوزير تمامًا هذه الادعاءات، ووصفها بأنها أخبار مضللة لا أساس لها من الصحة.

وأكد، خلال مداخلة مع الإعلامية خلود زهران، ببرنامج "أحداث الساعة"، على قناة "إكسترا نيوز"، أن ظهور اللون الأبيض داخل ثمرة الطماطم يرجع إلى عوامل مثل ارتفاع أو انخفاض درجات الحرارة وقت النضج، أو نقص أو زيادة بعض أنواع التسميد، مثل البوتاسيوم والكالسيوم والنيتروجين، مشددًا على أن مركز البحوث الزراعية أجرى فحوصًا وتحاليل دقيقة أثبتت أن لا علاقة للأمر باستخدام أي مواد كيميائية.

وفي ختام تصريحاته، طمأن الوزير المواطنين بأن أسعار الطماطم ستشهد استقرارًا وانخفاضًا خلال أيام قليلة، داعيًا إلى تحري الدقة وعدم الانسياق وراء الشائعات، والاعتماد على المصادر الرسمية في تلقي المعلومات المتعلقة بالمنتجات الزراعية وسلامتها.