وزير الزراعة: ارتفاع أسعار الطماطم مؤقت ولن يستمر أكثر من أسبوعين

علق علاء فاروق، وزير الزراعة، على ارتفاع أسعار الطماطم في الأسواق المصرية خلال الفترة الأخيرة، قائلاً إن هذا الوقت هو وقت تغيير عروات، مصر تزرع الطماطم على مدار العام من خلال أربع عروات رئيسية: الصيفية، النيليّة، الشتوية، والربيعية، وأن ما يحدث الآن هو "فجوة" طبيعية بين نهاية موسم وبداية آخر، مؤكدًا أن الوزارة تعمل على تقليص هذه الفجوات من خلال إدخال عروات إضافية وأصناف جديدة تتحمل التغيرات المناخية.

وأضاف وزير الزراعة، خلال مداخلة مع الإعلامية خلود زهران، ببرنامج "أحداث الساعة"، المذاع على قناة "إكسترا نيوز"، إلى أن الوزارة تسعى حاليًا لتوسيع استخدام بذور مقاومة للإجهاد الحراري والتي يمكن زراعتها فيما يُعرف بـ"العروة المحيّرة"، لتقليل التذبذب في الإنتاج وبالتالي تجنب ارتفاعات مفاجئة في الأسعار.

وأضاف الوزير،، أن أسعار الطماطم شهدت ارتفاعًا لتصل في بعض المناطق إلى 25 جنيهًا للكيلو، بعد أن كانت تتراوح بين 7 و13 جنيهًا في الأسواق، مشيرًا إلى أن هذا الارتفاع مؤقت للغاية، ومن المتوقع أن تنخفض الأسعار خلال أسبوعين على الأكثر مع بدء إنتاج العروة الجديدة.