كيفية الجمع بين الأخذ بالأسباب واليقين بالله.. اعرف الطريقة
مشكلات عدم التنسيق بدأت.. طوفان النيل يطلق إنذارا أحمر للسودان بسبب سد النهضة الإثيوبي
مقتـ.ل شاب على يد 3 عاطلين بشبرا الخيمة في محافظة القليوبية
زيادة أموالك.. شهادات بنك مصر والأهلي 2025 أفضل الأوعية الادخارية
وزير الزراعة: ارتفاع أسعار الطماطم مؤقت ولن يستمر أكثر من أسبوعين
خلال ساعات.. قطع الإنترنت المنزلي عن بعض العملاء غير الملتزمين بهذا الأمر
أول تعليق من أحمد السقا بعد حادث تهشم سيارته
بعد وصولها لـ30 جنيها.. الزراعة تكشف موعد انخفاض أسعار الطماطم
أحمد موسى يطالب بالتحقيق في شبهة حصول شخص على عدة قطع أراض بمشروع بيت الوطن
البابا تواضروس: نحتاج ثلاثية "التطوع والتبرع والتضرع" لترسيخ ثقافة العطاء
على كرسي متحرك.. حكاية معمرة فلسطينية تتجاوز 100 عام تجتاز طرق الموت هربا من القصف
المدرسين وصلوا والحصص اشتغلت|شاهد حل أزمة عجز المعلمين بمدرسة المنيا بعد تدخل الوزير
أخبار البلد

بعد وصولها لـ30 جنيها.. الزراعة تكشف موعد انخفاض أسعار الطماطم

شيماء مجدي

شهدت أسعار الطماطم ارتفاعًا ملحوظًا خلال الأيام الماضية بنحو 25 جنيهًا فى الكيلو الواحد فبعد أن كان سعرها 5 جنيها وصل سعرها إلي 30 و 35 جنيهًا ،وعلى الرغم من ذلك تلاحق الطماطم شائعات بشأن رش الطماطم بمادة الإيثيل لتسريع النضج والتلوين الخارجي الثمرة.
 

إيثريل الطماطم

وبدوره نفى وزير الزراعة، ما تم تداوله على بعض المنصات بشأن رش الطماطم بمادة الإيثيل لتسريع النضج والتلوين الخارجي الثمرة، مؤكدًا أن هذه المعلومات مضللة وعارية تمامًا من الصحة.
 

أسباب ارتفاع أسعار الطماطم 

وعلق وزير الزراعة، علاء فاروق، على ارتفاع سعر الطماطم في الأسواق خلال الفترة الحالية، إذ وصل سعر الكيلوجرام إلى 25 جنيهًا قائلا :" إن ارتفاع أسعار الطماطم يرجع إلى تغير العروات بين الفصول، إضافة إلى تأثير التغيرات المناخية على جودة المحصول" .

موعد انخفاض أسعار الطماطم 

وأضاف، أن سلاسل الإمداد لها دور في زيادة الأسعار، مشددًا على أن موجة الارتفاع الحالية مؤقتة، إذ من المتوقع أن تنخفض الأسعار خلال أسبوعين على الأكثر.

وأكد أن الوزارة لديها خطط واضحة لضبط سوق الطماطم، عن طريق التوسع في زراعة المحصول، والعمل على استيراد بذور جديدة أكثر جودة، مشيرًا إلى أن أسعار الطماطم في نفس التوقيت من العام الماضي كانت أعلى من المستويات الحالية.
 

وكانت أصدرت وزارة الزراعة والاستصلاح الزراعي، بيانا بخصوص ما أثير عبر مقطع فيديو، على مواقع التواصل الاجتماعي، حول وجود طماطم في الأسواق تم رشها بمادة "الإيثريل"، لتسريع النضج والتلوين الخارجي الثمرة.

وأشارت إلى أن هذه الأسباب منفردة أو مجتمعة تسبب اللون الأبيض داخل ثمار الطماطم، والأمر ليس له أي علاقة برش الثمار بأي مواد تلوينها.
الزراعة: لا توجد طماطم في الأسواق مرشوشة بالإيثريل

وأكدت أن هذا الحديث لا أساس له من الصحة، حيث أن اللون الأبيض داخل ثمار الطماطم يرجع الى عدد من الأسباب من بينها:
اولا: ارتفاع درجات الحرارة عند النضج وهو مايسمى بالاجهاد الحرارى أو التقلبات فى درجات الحرارة، أي ارتفاع و انخفاض درجة الحرارة أثناء نضج الثمار ما يؤثر على تكوين صبغة الليكوبين وهى مسئولة عن اللون الأحمر فى ثمار الطماطم.

ثانيا: من بين الأسباب نقص التسميد بالبوتاسيوم والتسميد الكالسيوم أو زيادة التسميد النيتروجينى.
 

الطماطم أسعار الطماطم أسباب ارتفاع أسعار الطماطم ارتفاع أسعار الطماطم انخفاض أسعار الطماطم

