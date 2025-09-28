أبو صدام: نقص البوتاسيوم والكالسيوم وراء مشكلات تغير لون الطماطم

قال حسين أبو صدام، نقيب الفلاحين، إن الإجهاد الحراري الناتج عن ارتفاع درجات الحرارة أو التقلبات المناخية خلال مرحلة النضج يؤثر على تكوين صبغة "الليكوبين" المسؤولة عن اللون الأحمر في الطماطم.

وأشار خلال مداخلته الهاتفية ببرنامج صباح البلد المذاع على قناة صدى إلى أن نقص بعض العناصر مثل البوتاسيوم أو الكالسيوم، أو الإفراط في استخدام الأسمدة النيتروجينية، قد يؤدي أيضًا إلى نفس الظاهرة.

وأكد أن وزارة الزراعة تواصل جهودها في مراقبة الأسواق وضمان جودة المحاصيل.

وأشار إلى نجاح البرنامج الوطني لإنتاج تقاوي الخضر في تسجيل أصناف جديدة من الطماطم عالية الجودة تدعم احتياجات السوق المحلي وتزيد من الإنتاجية.