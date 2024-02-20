80 جنيها للكيلو.. نقيب الفلاحين: أسعار الثوم تشهد ارتفاعا ملحوظا في الأسواق

قال حسين عبدالرحمن أبوصدام نقيب الفلاحيين، إن أسعار الثوم في مصر تشهد ارتفاعا ملحوظا في الأسواق، مؤكدا أن سعره وصل لـ 80 جنيها.

وأضاف نقيب الفلاحين، أن سعر الثوم القديم بلغ 75 جنيها للكيلو وسعر كيلو الثوم الجديد وصل لـ 60 جنيها وهو بشائر الموسم الجديد، أما سعر كيلو الثوم الصيني بمصر فوصل لسعر 80 جنيها.

وأوضح أن سعر الثوم ارتفع بشكل كبير لأن الفترة السابقة لم تكن فترة حصاد ونحن نستخدم من محصول العام الماضي، ولكن الفترة الحالية هي فترة حصاد وستنتهي في شهر رمضان المبارك.

ولفت نقيب الفلاحين إلى أن ارتفاع سعر الدولار ساهم في زيادة أسعار الثوم بنحو كبير، منوهًا إلى أن سعر الثوم الموسم الماضي كان 10 جنيهات فقط.