وسط حديث عن خطة أمريكية لوقف النار.. مصادر طبية: 105 شهداء في غزة خلال ساعات
للقيادات فقط .. وظائف شاغرة في وزارة المالية | تعرّف على شروط التقديم
كل سنة وانتي طيبة يا قلب أبوكي.. محمد رمضان يحتفل بعيد ميلاد ابنته | صور
عُمان تدعو لفرض عقوبات على إسرائيل وتنفيذ حل الدولتين فورًا
بعد حبسه .. حسن شاكوش يدعم حمو بيكا: ربنا يفك كربك ويرجعك لينا
طريقة استخراج الفيش الجنائى والمستعجل .. اعرف الأوراق المطلوبة
«الترويكا الأوروبية» تحذر إيران بعد إعادة فرض العقوبات: لا لتصعيد جديد
عقوبات الأمم المتحدة على إيران تدخل حيز التنفيذ
محسن صالح: تعرّضت لهجوم شديد بسبب «كولر».. ولهذا السبب طالبت برحيل موسيماني عن الأهلي
طرق استخراج القيد العائلي .. اعرف الخطوات
نجل أحمد السقا يكشف تطورات حالة والده الصحية .. تفاصيل
هل نحن مُؤاخذون على رمي بقايا الطعام في سلة المهملات؟ أمين الفتوى يجيب
أخبار البلد

الزراعة: تجديد الاعتماد الدولي لمعمل الرقابة البيطرية بجمصة

المعمل المرجعي للإنتاج الداجني
المعمل المرجعي للإنتاج الداجني
شيماء مجدي

أعلنت وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، تجديد الاعتماد الدولي للمعمل المرجعي للرقابة البيطرية على الإنتاج الداجني بجمصة، التابع لمعهد بحوث الصحة الحيوانية، بمركز البحوث الزراعية وزراة الزراعة.

ويأتي ذلك في إطار توجيهات علاء فاروق وزير الزراعة واستصلاح الأراضي  وتحت إشراف الدكتور عادل عبد العظيم رئيس مركز البحوث الزراعية وكان المعمل قد حصل علي الاعتماد الأول في عام 2009، طبقًا للمواصفة الدولية القياسية ISO/17025:2017، بما يعكس استمرارية جودة الاختبارات ودقة النتائج التي يقدمها المعمل.


ويشمل الاعتماد تجديد اختبارين رئيسيين يعدان أساسًا لضمان سلامة المنتجات الداجنة وصحة القطيع، وهما: عزل السالمونيلا، والكشف عن إنفلونزا الطيور (H5) باستخدام تقنية التفاعل المتسلسل للبلمرة (PCR).


وأكدت الدكتورة سماح عيد، مدير معهد بحوث الصحة الحيوانية، أن هذا الاعتماد يمثل خطوة مهمة للمربين وقطاع الثروة الداجنة بوجه عام، إذ يعزز الثقة في نتائج الاختبارات المعملية، ويساعد المربين على اتخاذ القرارات السليمة بشأن صحة قطعانهم. 

كما يساهم في الحد من انتشار الأمراض الوبائية مثل إنفلونزا الطيور والسالمونيلا، بما يحمي الثروة الداجنة من الخسائر الاقتصادية، ويعزز من تطبيق معايير الأمن الحيوي داخل المزارع.


وأضافت عيد أن المعمل المرجعي بجمصة يلعب دورًا محوريًا في دعم جهود الدولة لتطوير قطاع الدواجن والحفاظ على استدامته، فضلًا عن رفع مستوى ثقة المستهلك في المنتجات الداجنة، وضمان جودة وسلامة الغذاء المقدم للمواطنين.

