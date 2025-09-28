الزراعة: تجديد الاعتماد الدولي لمعمل الرقابة البيطرية بجمصة

أعلنت وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، تجديد الاعتماد الدولي للمعمل المرجعي للرقابة البيطرية على الإنتاج الداجني بجمصة، التابع لمعهد بحوث الصحة الحيوانية، بمركز البحوث الزراعية وزراة الزراعة.

ويأتي ذلك في إطار توجيهات علاء فاروق وزير الزراعة واستصلاح الأراضي وتحت إشراف الدكتور عادل عبد العظيم رئيس مركز البحوث الزراعية وكان المعمل قد حصل علي الاعتماد الأول في عام 2009، طبقًا للمواصفة الدولية القياسية ISO/17025:2017، بما يعكس استمرارية جودة الاختبارات ودقة النتائج التي يقدمها المعمل.



ويشمل الاعتماد تجديد اختبارين رئيسيين يعدان أساسًا لضمان سلامة المنتجات الداجنة وصحة القطيع، وهما: عزل السالمونيلا، والكشف عن إنفلونزا الطيور (H5) باستخدام تقنية التفاعل المتسلسل للبلمرة (PCR).



وأكدت الدكتورة سماح عيد، مدير معهد بحوث الصحة الحيوانية، أن هذا الاعتماد يمثل خطوة مهمة للمربين وقطاع الثروة الداجنة بوجه عام، إذ يعزز الثقة في نتائج الاختبارات المعملية، ويساعد المربين على اتخاذ القرارات السليمة بشأن صحة قطعانهم.

كما يساهم في الحد من انتشار الأمراض الوبائية مثل إنفلونزا الطيور والسالمونيلا، بما يحمي الثروة الداجنة من الخسائر الاقتصادية، ويعزز من تطبيق معايير الأمن الحيوي داخل المزارع.



وأضافت عيد أن المعمل المرجعي بجمصة يلعب دورًا محوريًا في دعم جهود الدولة لتطوير قطاع الدواجن والحفاظ على استدامته، فضلًا عن رفع مستوى ثقة المستهلك في المنتجات الداجنة، وضمان جودة وسلامة الغذاء المقدم للمواطنين.