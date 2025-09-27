مفاجأة فى أسعار الطماطم اليوم السبت.. وهذا موعد انخفاضها بالأسواق

قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
أسعار الطماطم
شهدت أسعار الطماطم ارتفاعًا ملحوظًا خلال الأيام الماضية، حيث يتراوح سعر الكيلو من 18  إلى 30 جنيهًا في بعض الأسواق، ما أثار قلق المستهلكين وتساؤلات حول أسباب هذا التغير المفاجئ خاصة وأن أسعارها ظلت مستقرة لمدة كبيرة.

كما سجلت أسعار الطماطم اليوم السبت ارتفاعا جديدا بالأسواق لتصل إلى 35 جنيها ببعض المناطق .

موعد انخفاض أسعار الطماطم

 

ومن جانبه ، أكد حسين أبوصدام نقيب الفلاحين أن زيادة أسعار الطماطم مؤقتة، ومعروفة لدى المزارعين بمرحلة “فاصل العروات”، مشيرًا إلى أن الأسعار ستبدأ في الانخفاض تدريجيًا مع ظهور بشائر العروة الشتوية خلال نوفمبر المقبل، متوقعًا ألا يتجاوز سعر الكيلو في ذروة ارتفاعه 30 جنيهًا، مع وجود فروق بين المناطق تبعًا لجودة المحصول وطرق عرضه وتكلفة نقله.


وأشار "أبوصدام " خلال تصريحات له،  إلي أن  أسعار الطماطم شهدت ارتفاعًا ملحوظًا خلال الأيام الماضية بنحو 50%، حيث ارتفع سعر الكيلو من 10 جنيهات ليصل إلى 20 جنيهًا خلال فترة قصيرة.

عوامل ارتفاع أسعار الطماطم

وأوضح أبوصدام خلال تصريحات له ،  أن أسباب ارتفاع الأسعار ترجع إلى ثلاثة عوامل رئيسية:

1. انهيار أسعار العروة السابقة، ما دفع المزارعين إلى إهمال المحصول والتخلص منه بسرعة عبر التقليع والبيع لزراعة محاصيل أخرى.

2. ارتفاع درجات الحرارة في الأشهر الماضية، الأمر الذي أدى إلى انخفاض إنتاجية العروة المتأثرة وتأخر نضجها.

3. تأخر ذروة إنتاج العروة الشتوية الأساسية، والتي ستبدأ في شهر ديسمبر، مما جعل المعروض الحالي أقل من حجم الطلب.

وتزرع مصر نحو 500 ألف فدان طماطم سنويًا، بإنتاج يتجاوز 6.5 مليون طن، بينما لا تتخطى الصادرات 100 ألف طن من الطماطم الطازجة والمجففة والمعلبة، وتحتل مصر المركز الخامس عالميًا في إنتاج الطماطم، والأول إفريقيًا وعربيًا.

وتزرع الطماطم في مصر على مدار العام من خلال 6 عروات متداخلة بأصناف وطرق زراعة متنوعة، مما يضمن توافرها طازجة طوال السنة، إلى جانب وفرة معجون الطماطم المعلب. ويرجع إقبال المزارعين على زراعة الطماطم إلى كونها من الخضروات التي تجود في الأراضي الصحراوية المستصلحة حديثًا، وتتحمل ملوحة التربة، فضلًا عن توافر الشتلات بأنواع مختلفة طوال العام.

ومن جانبها ، أصدرت وزارة الزراعة والاستصلاح الزراعي، بيانا بخصوص ما أثير عبر مقطع فيديو، على مواقع التواصل الاجتماعي، حول وجود طماطم في الأسواق تم رشها بمادة "الإيثريل"، لتسريع النضج والتلوين الخارجي الثمرة.

الزراعة: لا توجد طماطم في الأسواق مرشوشة بالإيثريل


وأكدت أن هذا الحديث لا أساس له من الصحة، حيث أن اللون الأبيض داخل ثمار الطماطم يرجع الى عدد من الأسباب من بينها:
اولا: ارتفاع درجات الحرارة عند النضج وهو مايسمى بالاجهاد الحرارى أو التقلبات فى درجات الحرارة، أي ارتفاع و انخفاض درجة الحرارة أثناء نضج الثمار ما يؤثر على تكوين صبغة الليكوبين وهى مسئولة عن اللون الأحمر فى ثمار الطماطم.


ثانيا: من بين الأسباب نقص التسميد بالبوتاسيوم والتسميد الكالسيوم أو زيادة التسميد النيتروجينى.

الطماطم الملونة بالأبيض ليس بها خطر على المستهلكين:


وأشارت إلى أن هذه الأسباب منفردة أو مجتمعة تسبب اللون الأبيض داخل ثمار الطماطم، والأمر ليس له أي علاقة برش الثمار بأي مواد تلوينها.

الطماطم أسعار الطماطم سعر كيلو الطماطم القوطة أسعار القوطة موعد انخفاض الطماطم أسعار الطماطم اليوم انخفاض أسعار الطماطم

رانج روفر
تويوتا هايلوكس
متلازمة هينوش شونلاين
مشروب محبوب قد يؤدي إلى تلف الكبد احذر من الإفراط
