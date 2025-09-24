بعد وصولها لـ 25 جنيهًا .. موعد انخفاض أسعار الطماطم بالأسواق

شهدت أسعار الطماطم ارتفاعًا ملحوظًا خلال الأيام الماضية، حيث وصل سعر الكيلو إلى 25 جنيهًا في بعض الأسواق، ما أثار قلق المستهلكين وتساؤلات حول أسباب هذا التغير المُفاجئ.



زراعة الطماطم

وتزرع مصر نحو 500 ألف فدان طماطم سنويًا، بإنتاج يتجاوز 6.5 مليون طن، بينما لا تتخطى الصادرات 100 ألف طن من الطماطم الطازجة والمجففة والمعلبة، وتحتل مصر المركز الخامس عالميًا في إنتاج الطماطم، والأول إفريقيًا وعربيًا.

الطماطم تُزرع في مصر على مدار العام من خلال 6 عروات متداخلة بأصناف وطرق زراعة متنوعة، مما يضمن توافرها طازجة طوال السنة، إلى جانب وفرة معجون الطماطم المعلب.

ويرجع إقبال المزارعين على زراعة الطماطم إلى كونها من الخضراوات التي تجود في الأراضي الصحراوية المستصلحة حديثًا، وتتحمل ملوحة التربة، فضلًا عن توافر الشتلات بأنواع مختلفة طوال العام.

موعد انخفاض أسعار الطماطم

من جانبه، أكد حسين أبوصدام نقيب الفلاحين أن زيادة أسعار الطماطم مؤقتة، ومعروفة لدى المزارعين بمرحلة “فاصل العروات”، مشيرًا إلى أن الأسعار ستبدأ في الانخفاض تدريجيًا مع ظهور بشائر العروة الشتوية خلال نوفمبر المقبل، متوقعًا ألا يتجاوز سعر الكيلو في ذروة ارتفاعه 30 جنيهًا، مع وجود فروق بين المناطق تبعًا لجودة المحصول وطرق عرضه وتكلفة نقله.



وأشار "أبوصدام" خلال تصريحات له، إلي أن أسعار الطماطم شهدت ارتفاعًا ملحوظًا خلال الأيام الماضية بنحو 50%، حيث ارتفع سعر الكيلو من 10 جنيهات ليصل إلى 20 جنيهًا خلال فترة قصيرة.



أسباب ارتفاع أسعار الطماطم

وأوضح “أبوصدام” خلال تصريحات له، أن أسباب ارتفاع الأسعار ترجع إلى ثلاثة عوامل رئيسية:

1. انهيار أسعار العروة السابقة، ما دفع المزارعين إلى إهمال المحصول والتخلص منه بسرعة عبر التقليع والبيع لزراعة محاصيل أخرى.

2. ارتفاع درجات الحرارة في الأشهر الماضية، الأمر الذي أدى إلى انخفاض إنتاجية العروة المتأثرة وتأخر نضجها.

3. تأخر ذروة إنتاج العروة الشتوية الأساسية، والتي ستبدأ في شهر ديسمبر، مما جعل المعروض الحالي أقل من حجم الطلب.

وأعلن مركز البحوث الزراعية، بوزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، عن نجاح البرنامج الوطني لإنتاج تقاوي الخضر، بمركز البحوث الزراعية، في تسجيل مجموعة جديدة من الأصناف والهجن الوطنية لمحاصيل الخضر: الطماطم والفاصولياء والكوسة.

من جهته قال الدكتور عادل عبدالعظيم رئيس مركز البحوث الزراعية، إن المجموعة الجديدة من الأصناف والهجن الوطنية لمحاصيل الخضر، والتي تم تسجيلها، تشمل ثلاثة محاصيل هامة من محاصيل الخضر، تمتاز بإنتاجيتها العالية، وجودتها الفائقة، الأمر الذي سيكون له أثر اقتصادي مباشر على السوق المحلي، ذلك فضلا عن مساهمته بشكل مباشر في خفض فاتورة استيراد تقاوي تلك المحاصيل من الخارج.

وتابع، أنه من المتوقع أن تؤدي هذه الأصناف إلى زيادة كبيرة في إنتاجية الفدان، مما يضاعف من عائدات المزارعين ويضمن في الوقت نفسه توفير منتجات زراعية طازجة وآمنة بأسعار مناسبة للمستهلك.

من جهته أشار الدكتور أحمد حلمي مدير معهد بحوث البساتين، إلى أن الأصناف والهجن الجديدة التي تم تسجيلها، تشمل هجينين جديدين من محصول الطماطم هما "هجين 040" و "هجين 045"، لافتا إلى أن الهجين الأول يتميز بالنمو الخصرى القوى و انتاجية عالية التي تصل إلى 35 طنًا للفدان، كما أنه محدود النمو، ويصلح للاستهلاك الطازج ، ويزرع في العروة الصيفية المبكرة و الشتوية، مشيرا إلى أن الهجين الثاني 045 يصلح للاستهلاك الطازج والتصنيع و يمتاز بإنتاجية تصل إلى 30 طنًا للفدان مع نضج مبكر (85 يومًا)، مما يوفر مرونة كبيرة للمزارعين، كما أنه مناسب للعروة الصيفية المبكرة والعروة الشتوى وعروة سبتمبر.

