الطماطم والفاصوليا.. البحوث الزراعية يعلن تسجيل هجن وأصناف محلية جديدة

أعلن مركز البحوث الزراعية، بوزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، عن نجاح البرنامج الوطني لإنتاج تقاوي الخضر، بمركز البحوث الزراعية، في تسجيل مجموعة جديدة من الأصناف والهجن الوطنية لمحاصيل الخضر: الطماطم والفاصولياء والكوسة.

ومن جهته قال الدكتور عادل عبدالعظيم رئيس مركز البحوث الزراعية، ان المجموعة الجديدة من الأصناف والهجن الوطنية لمحاصيل الخضر، والتي تم تسجيلها، تشمل ثلاثة محاصيل هامة من محاصيل الخضر، تمتاز بإنتاجيتها العالية، وجودتها الفائقة، الأمر الذي سيكون له أثر اقتصادي مباشر على السوق المحلي، ذلك فضلا عن مساهمته بشكل مباشر في خفض فاتورة استيراد تقاوي تلك المحاصيل من الخارج.

وتابع، أنه من المتوقع أن تؤدي هذه الأصناف إلى زيادة كبيرة في إنتاجية الفدان، مما يضاعف من عائدات المزارعين ويضمن في الوقت نفسه توفير منتجات زراعية طازجة وآمنة بأسعار مناسبة للمستهلك.

ومن جهته أشار الدكتور أحمد حلمي مدير معهد بحوث البساتين، إلى أن الأصناف والهجن الجديدة التي تم تسجيلها، تشمل هجينين جديدين من محصول الطماطم هما "هجين 040" و "هجين 045"، لافتا إلى أن الهجين الأول يتميز بالنمو الخصرى القوى و انتاجية عالية التي تصل إلى 35 طنًا للفدان، كما أنه محدود النمو، ويصلح للاستهلاك الطازج ، ويزرع في العروة الصيفية المبكرة و الشتوية، مشيرا إلى أن الهجين الثاني 045 يصلح للاستهلاك الطازج والتصنيع و يمتاز بإنتاجية تصل إلى 30 طنًا للفدان مع نضج مبكر (85 يومًا)، مما يوفر مرونة كبيرة للمزارعين، كما أنه مناسب للعروة الصيفية المبكرة والعروة الشتوى وعروة سبتمبر

واضاف حلمي أنه تم أيضا تسجيل صنفين من محصول الفاصولياء، هما "جيزة 15" المخصص للاستهلاك الجاف، يتميز هذا الصنف بالمحصول العالى وصفات بذور جيدة من حيث الوزن واللون و أن صنف"دقي 24" هو صنف مخصص للاستهلاك الأخضر، والذي يتميز بقرون تلائم ذوق المستهلك المصري وإنتاجية مرتفعة، لافتا إلى نجاح البرنامج أيضا في تسجيل صنف جديد من محصول الكوسة، أطلق عليه اسم "توب إسكندراني"، والذي يتميز بجودة بستانية وإنتاجية متميزة.