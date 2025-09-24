الزراعة: إزالة أية عوائق أمام صادرات المحاصيل إلى الأردن

استقبل الدكتور محمد المنسي، رئيس الإدارة المركزية للحجر الزراعي التابع لوزارة الزراعة، وفدًا أردنيًا رفيع المستوى برئاسة المهندس أيمن العوران، مساعد الأمين العام للثروة النباتية، لتعزيز سبل التعاون المشترك



وقال الدكتور محمد المنسي، أن تلك الزيارة تأتي في إطار جهود وزارة الزراعة المصرية لتعزيز العلاقات التجارية مع الأردن، تنفيذا لتوجيهات علاء فاروق وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، وبالتنسيق مع الدكتور أحمد عضام رئيس قطاع الخدمات الزراعية والمتابعة، لتعزيز مستوي التبادل التجاري وإزالة أية عوائق في هذا الشأن.



وضم الوفد الاردني: المهندسة مرام المساعدة مدير مديرية الوقاية والصحة النباتية والمهندس سعد السعايدة مدير مديرية التراخيص والمراكز الحدودية، بالإضافة إلي لجنة فنية أردنية خاصة باعتماد وحدات المعالجة للتصدير الي الاردن .

هدفت الزيارة إلى مناقشة سبل زيادة التبادل التجاري بين البلدين وإزالة أية عوائق فنية قد تعترض حركة الصادرات الزراعية، حيث استعرض "المنسي" خلال الاجتماع، نظم الفحص والرقابة على الصادرات المصرية ومنظومة التكويد والتتبع المطبقة.

وشملت الزيارة جولة ميدانية في عدد من المؤسسات البحثية المصرية، حيث زار الوفد معهد بحوث وقاية النباتات والمعمل المركزي لتحليل متبقيات المبيدات والعناصر الثقيلة في الأغذية.

واستعرض الدكتور أحمد عبدالمجيد مدير معهد بحوث وقاية النباتات، دور المعهد، واقسامه ومكوناته المختلفة، كما تفقد تلك المعامل والأقسام التابعة، فضلا عن متحف المجموعة الحشرية بالمعهد وهو الأمر الذي أشاد به الجانب الاردني .

فيما أبدى الوفد الأردني إعجابه الشديد بالتقدم العلمي والتقني للمعمل المركزي لتحليل متبقيات المبيدات والعناصر الثقيلة في الأغذية، الذي يحظى بسمعة دولية مرموقة، حيث اطلعتهم الدكتورة هند عبداللاه مدير المعمل على أحدث نظم الاختبارات وشهادات الجودة المعتمدة.

ومن المقرر أن تستمر زيارة الوفد الاردني، عدة أيام يتفقد خلالها المزارع ومحطات التعبئة، بالإضافة إلى قيام لجنة فنية أردنية باعتماد وحدات معالجة جديدة لتسهيل عملية التصدير إلى الأردن.