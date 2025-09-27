قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
الزراعة: لا زيادة في أسعار الأسمدة المدعمة والدولة ملتزمة بتلبية احتياجات المزارعين
أمن المنوفية يفحص فيديو زومبي المنوفية.. وشهود عيان: أجنبية مضطربة نفسيا
الزمالك يرتدي الزي البديل في مباراة القمة أمام الأهلي.. الإثنين المقبل
طفل يلهو بشرفة في الطابق الخامس بالغردقة يثير جدلاً واسعا على مواقع التواصل
وكيل الأزهر ورئيس الجامعة يتفقدان سير الدراسة بشريعة والقانون القاهرة
مصر.. وجهة العالم في اليوم العالمي للسياحة
بعد وفاة 13 شخصا.. النيابة تقرر حجز 3 من مستأجري مصنع المحلة المنهار
الإسكان: استرداد مقدمات حجز أراضي بيت الوطن خلال 40 يومًا من التقديم
تسليم أول دفعة تضم 50 تروسيكل لدعم منظومة النظافة بالجيزة
صحف الاحتلال: حماس تدرس عرض ترامب لوقف حرب الإبادة
قاض سوري يصدر مذكرة توقيف بحق بشار الأسد
ليفربول في اختبار صعب أمام كريستال بالاس لمواصلة انطلاقته المثالية في البريميرليج
أخبار البلد

كيلو اللحوم بـ 250 جنيها.. ننشر أسعار السلع بمنافذ وزارة الزراعة

منافذ وزارة الزراعة
منافذ وزارة الزراعة
شيماء مجدي

تقوم وزارة الزراعة بطرح السلع بأسعار مخفضة من خلال منافذها الثابتة والمتحركة خاصة المنتجات الأساسية لدى المصريين كاللحوم والأرز ومنتجات الألبان ، والعسل ، والمربي بتخفيضات تتراوح من 20 لـ 30% ، وذلك لتخفيف العبء على المستهلكين ، كما أن المنافذ تخلق حالة من التنافس فى الاسواق مما يؤدى إلى ضبط الأسعار .

طرح المنتجات بأسعار مخفضة

 

وفى هذا الصدد ، قالت المهندسة منال إبراهيم المشرف العام على منافذ وزارة الزراعة ، أن الوزارة تطرح اللحوم بتخفيضات هائلة حيث يتراوح سعر الكيلو من 250 لـ 280 جنيها على حسب النوعية .

وأشارت “إبراهيم” خلال تصريحات لـ “صدى البلد” إلي أن أنه يتم طرح اللحوم الضأن الطازج بأسعار تتراوح من 300 لـ 320 جنيها، موضحًة أنه يتم طرح الأضاحى بالمحافظات أيضا بتخفيضات تتراوح من 20 لـ 30%.

أسعار منتجات وزارة الزراعة

 

وأضافت “المشرفة على منافذ وزارة الزراعة” أن الوزارة أيضا تساعد على رفع العبء عن المستهلكين خاصة مع بداية العام الدراسى الجديد حيثُ متوفر جميع أنواع العسل، ويبدأ سعره من 70 جنيها، وينتهى عند 250 جنيها، كذلك أنواع المربى والتى تبدأ من سعر 65 جنيها ، لافتة إلى أنه برطمان الصلصة يبدأ من 9 جنيهات،  ويصل سعر لتر زيت الزيتون إلى 200 جنيه، فى حين أنه يباع بالأسواق بأسعار تتراوح من 500 لـ 600 جنيه،  ولا يكون بنفس الجودة لأن المنتجات الغذائية يتم الرقابة عليها من قبل معهد تكنولوجيا الأغذية التابع لوزارة الزراعة.

سعر كرتونة البيض

 

وأوضحت أنه يتم طرح كرتونة البيض بسعر 140 جنيها فى حين أنها فى الخارج بسعر 165 جنيه ، لافتة إلي أنه يوجد جميع أنواع المخللات،  وأيضا الزبدة الجاموسي والبقري والسمن والجبن ومنتجات الألبان بجميع أنواعه يتم توفيره أيضا بأسعار منخفضة بنسب تتراوح من 20 الى 25%

وتوجد المنافذ الثابتة التابعة لوزارة الزراعة في مديريات الزراعة، والإصلاح الزراعي بالمحافظات، فضلًا عن بعض الجمعيات الزراعية، وفي شارع وزارة الزراعة ونادي الصيد بالدقي، بالإضافة إلى مركز البحوث الزراعية بالجيزة، وذلك بالإضافة إلى المنافذ المتنقلة التي تجوب القرى والمحافظات والمناطق النائية والميادين العامة.

جدير بالذكر أن علاء فاروق، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، كان قد وجَّه بمضاعفة المشروعات الإنتاجية التابعة للوزارة، والتوسع في فتح المنافذ بجميع المحافظات، للمساهمة ضمن خطة الدولة المصرية في مكافحة الغلاء بالحد من الحلقات الوسيطة، وضمان السعر المناسب والجودة العالية، لتخفيف العبء عن كاهل المواطنين، وذلك بالتعاون مع كافة الجهات والوزارات المعنية.

