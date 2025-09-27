كيلو اللحوم بـ 250 جنيها.. ننشر أسعار السلع بمنافذ وزارة الزراعة

تقوم وزارة الزراعة بطرح السلع بأسعار مخفضة من خلال منافذها الثابتة والمتحركة خاصة المنتجات الأساسية لدى المصريين كاللحوم والأرز ومنتجات الألبان ، والعسل ، والمربي بتخفيضات تتراوح من 20 لـ 30% ، وذلك لتخفيف العبء على المستهلكين ، كما أن المنافذ تخلق حالة من التنافس فى الاسواق مما يؤدى إلى ضبط الأسعار .

طرح المنتجات بأسعار مخفضة

وفى هذا الصدد ، قالت المهندسة منال إبراهيم المشرف العام على منافذ وزارة الزراعة ، أن الوزارة تطرح اللحوم بتخفيضات هائلة حيث يتراوح سعر الكيلو من 250 لـ 280 جنيها على حسب النوعية .

وأشارت “إبراهيم” خلال تصريحات لـ “صدى البلد” إلي أن أنه يتم طرح اللحوم الضأن الطازج بأسعار تتراوح من 300 لـ 320 جنيها، موضحًة أنه يتم طرح الأضاحى بالمحافظات أيضا بتخفيضات تتراوح من 20 لـ 30%.

أسعار منتجات وزارة الزراعة

وأضافت “المشرفة على منافذ وزارة الزراعة” أن الوزارة أيضا تساعد على رفع العبء عن المستهلكين خاصة مع بداية العام الدراسى الجديد حيثُ متوفر جميع أنواع العسل، ويبدأ سعره من 70 جنيها، وينتهى عند 250 جنيها، كذلك أنواع المربى والتى تبدأ من سعر 65 جنيها ، لافتة إلى أنه برطمان الصلصة يبدأ من 9 جنيهات، ويصل سعر لتر زيت الزيتون إلى 200 جنيه، فى حين أنه يباع بالأسواق بأسعار تتراوح من 500 لـ 600 جنيه، ولا يكون بنفس الجودة لأن المنتجات الغذائية يتم الرقابة عليها من قبل معهد تكنولوجيا الأغذية التابع لوزارة الزراعة.

سعر كرتونة البيض

وأوضحت أنه يتم طرح كرتونة البيض بسعر 140 جنيها فى حين أنها فى الخارج بسعر 165 جنيه ، لافتة إلي أنه يوجد جميع أنواع المخللات، وأيضا الزبدة الجاموسي والبقري والسمن والجبن ومنتجات الألبان بجميع أنواعه يتم توفيره أيضا بأسعار منخفضة بنسب تتراوح من 20 الى 25%

وتوجد المنافذ الثابتة التابعة لوزارة الزراعة في مديريات الزراعة، والإصلاح الزراعي بالمحافظات، فضلًا عن بعض الجمعيات الزراعية، وفي شارع وزارة الزراعة ونادي الصيد بالدقي، بالإضافة إلى مركز البحوث الزراعية بالجيزة، وذلك بالإضافة إلى المنافذ المتنقلة التي تجوب القرى والمحافظات والمناطق النائية والميادين العامة.

جدير بالذكر أن علاء فاروق، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، كان قد وجَّه بمضاعفة المشروعات الإنتاجية التابعة للوزارة، والتوسع في فتح المنافذ بجميع المحافظات، للمساهمة ضمن خطة الدولة المصرية في مكافحة الغلاء بالحد من الحلقات الوسيطة، وضمان السعر المناسب والجودة العالية، لتخفيف العبء عن كاهل المواطنين، وذلك بالتعاون مع كافة الجهات والوزارات المعنية.