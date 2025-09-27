قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
مدبولي يوجه بالاهتمام بشكاوى واستغاثات المواطنين من ذوي الهمم
إطلاق برنامج مجاني لتعليم اللغة الألمانية لتأهيل الشباب لسوق العمل الدولي
هل حان وقت البيع أم الشراء؟.. تطورات أسعار الذهب اليوم في مصر
زلزال بقوة 5.6 ريختر يضرب غرب الصين.. ولا بيانات عن إصابات
حلف شمال الأطلسي يستعرض قوته أمام روسيا
أسعار الذهب في مصر اليوم السبت 27-9-2025
مفاجآت مستمرة.. استقرار حالة الطقس نهارا وتحذيرات ليلا
الأهلي يرفع حالة الطوارئ قبل مواجهة الزمالك بالدوري
فتح باب تلقي طلبات الترشح لعضوية مجلس إدارة النادي الأهلي
الأرصاد تكشف تفاصيل حالة الطقس خلال الأيام المقبلة
تفوق على محمد صلاح.. كيف نجح ديمبلي في سباق الكرة الذهبية ؟
موعد مباراة الأهلي والزمالك في الدوري والقنوات الناقلة
أخبار البلد

مع بداية الموسم الشتوي.. هل ترتفع أسعار الأسمدة؟| الزراعة تكشف الحقيقة

وزير الزراعة
وزير الزراعة
شيماء مجدي

كشفت وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، عن بدء استعداداتها للموسم الزراعي الشتوي الحالي، مؤكدة على جاهزيتها التامة لتوفير كافة سبل الدعم للمزارعين وتوفير مستلزمات الإنتاج لضمان نجاح الموسم، والتيسير على المزارعين.

وقالت الوزارة في بيان لها، إن علاء فاروق وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، قد وجه بوضع مجموعة من الإجراءات الاستباقية الهامة، لدعم المزارعين، وضمان التيسير عليهم، حيث يأتي على رأس تلك الإجراءات توفير مستلزمات الإنتاج الزراعي بأسعار مناسبة، من الأسمدة المدعومة للمستحقين، والتقاوي الجيدة المنتقاة، فضلًا عن المبيدات، مع وضع خطط شاملة لتقديم الدعم الفني من إرشاد زراعي، ومتابعة ميدانية، وحملات المكافحة.

توفير الأسمدة

 

وأكدت الوزارة ، التزام الدولة المصرية بتوفير الأسمدة المدعمة للمزارعين المستحقين دون أي زيادة في أسعارها، حيث جرى التنسيق مع الجهات والمصانع المعنية لضمان توريد كافة احتياجات الموسم الشتوي بالسعر المدعم عبر الجمعيات، مع ضخ كمية مناسبة أخرى بالسعر الحر في الأسواق لمن تتجاوز حيازتهم 25 فدانًا.

وتابع بيان الوزارة: وذلك بهدف تجنب أي أزمة في السوق المحلي وتحقيق التوازن لدعم المزارعين وتشجيع الصناعة في الوقت ذاته، خاصة وأن الحكومة تتحمل فرق الدعم الناتج عن ارتفاع أسعار الغاز لتخفيف العبء عن المصانع التي تلتزم بتوريد حصصها المدعومة كاملة وفي التوقيتات المحددة.

من جهته ، شدد وزير الزراعة، على إنجاز أعمال الحصر، وتدقيق المساحات، فضلًا عن تشديد أعمال المتابعة والرقابة، على جميع الجمعيات الزراعية ومنافذ توزيع الأسمدة المدعمة، والصرف وفقًا للمنظومة من خلال كارت الفلاح، لضمان وصول الأسمدة للمزارعين بالأسعار المقررة، دون زيادة، مع عدم تحصيل أية مبالغ إضافية على سعر شيكارة الأسمدة، أو ربط عمليات الصرف بشراء مستلزمات أخرى من الجمعيات، ذلك بالإضافة إلى الإعلان بشكل واضح بمقار الجمعيات عن المقررات السمادية، ومواعيد الصرف، لضمان الشفافية واطلاع المزارعين على حقوقهم.
وأشار فاروق إلى طرح كميات مناسبة من التقاوي والبذور المعتمدة للمحاصيل الاستراتيجية الشتوية، وعلى رأسها: القمح، والبنجر، والبرسيم، ذات الإنتاجية العالية والمقاومة للأمراض، لتشجيع المزارعين وضمان حماية الثروة النباتية، وتحقيق إنتاجية عالية، بما يساهم في زيادة دخول المزارعين.

وشدد الوزير ، على التأكد من توافر المبيدات الآمنة والموصى بها لمكافحة الآفات والأمراض التي قد تظهر خلال هذا الموسم، فضلًا عن إطلاق حملات إرشادية مكثفة في المحافظات المختلفة، خاصة في مناطق زراعة المحاصيل الاستراتيجية، لتوعية المزارعين بأفضل الممارسات الزراعية والتقنيات الحديثة لزيادة الإنتاجية، وتقديم التوصيات الفنية الحديثة حول مواعيد الزراعة المُثلى، وطرق الري الحديثة، وأساليب التسميد المتوازنة التي تساهم في خفض التكلفة وزيادة المحصول.

ووجه فاروق أيضًا بتكثيف المرور الميداني من قِبل مهندسي الإرشاد الزراعي، والباحثين لمتابعة حالة المحاصيل أولًا بأول وتقديم الدعم الفوري للمزارعين لمواجهة أي تحديات، لافتًا إلى أنَّ الاستعداد الجيد للموسم، يساهم في تخفيف العبء عن كاهل المزارعين وتوفير بيئة مواتية للإنتاج. وأكد على أن الوزارة تعمل بالتنسيق الكامل مع الجهات المعنية لضمان نجاح الموسم الشتوي وتحقيق أعلى معدلات إنتاجية، خاصة محصول القمح الذي يعد ركيزة أساسية للأمن الغذائي القومي.

وشدد وزير الزراعة ، على أنه تم توفير الميكنة الزراعية، واتاحتها للمزارعين وبأسعار مخفضة، بحيث تشمل الآلات والمعدات اللازمة لعمليات الحصاد والزراعة، بهدف تقليل الجهد والوقت والتكلفة على المزارع، وزيادة كفاءة وجودة العمليات الزراعية، بما يضمن تحقيق أقصى استفادة من وحدة الأرض والمياه وزيادة الإنتاجية للمحاصيل الاستراتيجية، وتقليل الفاقد.

ودعا وزير الزراعة، جميع مزارعي مصر إلى الالتزام بالتوصيات الفنية والاستفادة من الخدمات الإرشادية والمستلزمات المدعمة التي توفرها الدولة.

جدير بالذكر أن علاء فاروق وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، قرر في وقت سابق تمديد الموسم الصيفي والخاص بإستلام الأسمدة، 10 أيام إضافية لينتهي في 10 اكتوبر بدلا من 30 سبتمبر، وذلك في إطار حرص الدولة على استمرار دعم المزارعين، وتجنب الاختناقات، وضمان حصول المزارعين على الأسمدة المدعمة المستحقة.

