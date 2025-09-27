الزراعة: زيادة حجم الصادرات.. وتسجيل أصناف جديدة من تقاوى الخضر

أصدر مركز المعلومات الصوتية والمرئية بوزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، "الانفوجراف الاسبوعي" في نسخته رقم 266 حول الحصاد الاسبوعي لأهم أنشطة الوزارة، خلال الاسبوع الماضي في الفترة من 19 وحتى 25 سبتمبر الجاري، كما أصدر المركز ايضا ملخصا بالفيديو، حول انشطة الوزارة خلال نفس الفترة.

وسلط الانفوجراف الضوء على مشاركة علاء فاروق وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، في اجتماعات وزراء الزراعة لمجموعة العشرين الذي عُقد في كيب تاون بجنوب أفريقيا، لمناقشة التحديات العالمية المتزايدة في مجال الأمن الغذائي، كما عقد عدد من اللقاءات الثنائية الهامة على هامش الاجتماعات.

كما شهد علاء فاروق وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، والدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية والقائم بأعمال وزير البيئة، واللواء دكتور محمد الزملوط محافظ الوادي الجديد، مراسم توقيع بروتوكول تعاون لإنشاء أول مركز متكامل لإنتاج الحرير الطبيعي علي مساحة ٢٥٠ فدان بمدينة الخارجة.

وتقدم "فاروق" بخالص التهنئة والتقدير للباحثين من مركزي البحوث الزراعية والصحراء، والذين تم إدراجهم ضمن القائمة السنوية المرموقة لجامعة ستانفورد الأمريكية بالتعاون مع مؤسسة السفير العالمية، كما كشف الوزير، عن حجم الصادرات الزراعية المصرية، حتى الآن، والذي تجاوز حوالي 7.2 مليون طن، وذلك بزيادة أكثر من 600 ألف طن عن نفس الفترة العام الماضي.

وانطلقت فعاليات افتتاح المرحلة الثانية من نادي ريادة الأعمال، وذلك بتنظيم أول ورشة عمل بالتعاون بين مركز بحوث الصحراء، وجامعة العريش، تحت عنوان: “من المعمل إلى المصنع، كما شارك المركز في فعاليات الاحتفالية الثالثة عشرة لتخريج دفعة جديدة من برنامج "الشباب الأفارقة من أجل التنمية"، والتي نظمتها مكتبة الإسكندرية بحضور الدكتور هاني سويلم وزير الموارد المائية والري، وممثلي البعثات الدبلوماسية والسفراء من مختلف الدول الإفريقية.

بينما نظم مركز البحوث الزراعية المنتدى الثقافي العلمي الأول للموسم الثاني تحت عنوان "تطبيقات الإدارة المتكاملة لنظم الزراعة المستدامة الدقيقة والرقمية فى المشروعات القومية الزراعية فى مصر، وأعلن المركز عن نجاح البرنامج الوطني لإنتاج تقاوي الخضر، بمركز البحوث الزراعية، في تسجيل مجموعة جديدة من الأصناف والهجن الوطنية لمحاصيل الخضر: الطماطم والفاصولياء والكوسة.

واستعرض الدكتور علاء عزوز رئيس قطاع الإرشاد الزراعي، جهود وزراة الزراعة واستصلاح الأراضي في تعزيز وتحديث الخدمات الإرشادية للمزارعين، خلال المؤتمر الثاني والثلاثون للاقتصاديين الزراعيين، كما افتتح عزوز، نيابة عن علاء فاروق وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، فعاليات كرنفال النخيل بمدينة البدرشين – بمنطقة سقارة بمحافظة الجيزة.

واستضافت وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، الاجتماع الرابع للجنة التوجيهية المشتركة لمشروع "تحسين الزراعة الموجهة للسوق لصغار المزارعين "الايسماب"، برئاسة الدكتور أحمد عضام رئيس قطاع الخدمات الزراعية والمتابعة ورئيس المشروع، كما كشف قطاع تنمية الثروة الحيوانية والداجنة عن إصدار نحو 602 ترخيص تشغيل ما بين تجديد وأول مرة لكافة أنشطة ومشروعات الثروة الحيوانية والداجنة والعلفية ومراكز تجميع الألبان، خلال النصف الأول من سبتمبر.



وعلى صعيد آخر، شارك الدكتور عز الدين جاد الله مدير المعمل المركزي لأبحاث وتطوير نخيل البلح، في المؤتمر الصحفي الذي استضافته سفارة سلطنة عُمان بالقاهرة للإعلان عن انطلاق المعرض الدولي للتمور والعسل بمسقط، كما استعرضت وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، تقريرا اشتمل على أبرز الجهود والأنشطة البحثية والميدانية لمعاهد بحوث أمراض النباتات، التابع لمركز البحوث الزراعية، خلال النصف الأول من سبتمبر.

بينما استقبل الدكتور حامد الأقنص رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للخدمات البيطرية، بمقر الهيئة في القاهرة، سفيرة دولة أوروجواي "أدريانا ليسيديني"، يرافقها "خوان أجانزيو" رئيس القسم القنصلي بالسفارة، وذلك لبحث سبل تعزيز التعاون المشترك بين مصر وأوروجواي في مجال تصدير الحيوانات الحية واللحوم، كما كشفت الهيئة، عن نتائج أعمال خطة الرصد الإكلينيكي النشط خلال شهر أغسطس الماضي، والتي شملت أكثر من 8 آلاف زيارة للمزارع والمنازل والأسواق بمختلف محافظات الجمهورية، كذلك كشفت عن جهودها المكثفة لحماية الثروة الداجنة خلال شهر أغسطس ، من خلال برامج التقصي الوبائي والتحصين.

وأطلقت الهيئة العامة للإصلاح الزراعي، بوزارة الزراعة واستصلاح الأراضي قافلة مكونة من 6 سيارات محملة ببيض المائدة، بسعر 140 جنيه للكرتونة، وذلك في إطار جهود وزارة الزراعة لرفع العبء عن كاهل المواطنين، كما استقبل الدكتور محمد المنسي، رئيس الإدارة المركزية للحجر الزراعي، وفدًا أردنيًا رفيع المستوى برئاسة المهندس أيمن العوران، مساعد الأمين العام للثروة النباتية، لتعزيز سبل التعاون المشترك، كذلك أطلق معهد بحوث التناسليات الحيوانية التابع لمركز البحوث الزراعية، قافلة بيطرية مجانية بمحافظة قنا، بالتعاون مع مؤسسة مصر الخير، وذلك في إطار خطة الدولة لدعم صغار المربين.

بينما كشفت وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، عن جهود وأنشطة المعمل المركزي للزراعة العضوية، في تسجيل المدخلات الزراعية العضوية، خلال العام الجاري بما يساهم في تعزيز الزراعة المستدامة.

ونفذ المعمل المركزي لتحليل متبقيات المبيدات والعناصر الثقيلة في الأغذية، تدريبًا دوليًا لمتدربين من الكاميرون حول الكشف عن الملوثات العضوية الثابتة والسموم الفطرية بالتعاون مع هيئة الطاقة الذرية، كما استقبل وفدا أردنيا رفيع المستوى للاطلاع على نظم فحص ورقابة الصادرات الزراعية بهدف فتح السوق الأردني أمام المنتجات المصرية، كما تم تنظيم ورشتي عمل، الأولى بالتعاون مع جمعية "هيا" حول أهمية متبقيات المبيدات وأثرها على تصدير الفراولة، والثانية بالتعاون مع غرفة الصناعات الغذائية حول التحديات التي تواجه قطاع الخضر والفاكهة، وتضمنت محاضرة عن الممارسات الجيدة للتغلب على المخاطر الكيميائية والبيولوجية، كما شارك المعمل في المنتدى الثقافي العلمي الأول لمركز البحوث الزراعية الذي ناقش تطبيقات الإدارة المتكاملة للزراعة المستدامة، وبلغ اجمالي عدد العينات التي استلمها المعمل حوالي 4700 عينة.

يذكر ان مركز المعلومات الصوتية والمرئية، والمكتب الاعلامي للوزارة، يصدران الجمعة من كل اسبوع، انفوجرافا وفيديو باسم: الزراعة في اسبوع، لالقاء الضوء على ملخص ما تم من انشطة وجهود، بكافة القطاعات والهيئات، التابعة للوزارة، فضلا عن انفوجراف وفيديو كل ثلاثاء باسم: الزراعة في كل مصر، حول انشطة وجهود القطاع الزراعي، بالمحافظات المختلفة.