الزراعة: لا توجد طماطم في الأسواق مرشوشة بالإيثريل لتسريع النضج وتلوين الثمار

أصدرت وزارة الزراعة والاستصلاح الزراعي، بيانا بخصوص ما أثير عبر مقطع فيديو، على مواقع التواصل الاجتماعي، حول وجود طماطم في الأسواق تم رشها بمادة "الإيثريل"، لتسريع النضج والتلوين الخارجي الثمرة.

الزراعة: لا توجد طماطم في الأسواق مرشوشة بالإيثريل



وأكدت أن هذا الحديث لا أساس له من الصحة، حيث أن اللون الأبيض داخل ثمار الطماطم يرجع الى عدد من الأسباب من بينها:

اولا: ارتفاع درجات الحرارة عند النضج وهو مايسمى بالاجهاد الحرارى أو التقلبات فى درجات الحرارة، أي ارتفاع و انخفاض درجة الحرارة أثناء نضج الثمار ما يؤثر على تكوين صبغة الليكوبين وهى مسئولة عن اللون الأحمر فى ثمار الطماطم.



ثانيا: من بين الأسباب نقص التسميد بالبوتاسيوم والتسميد الكالسيوم أو زيادة التسميد النيتروجينى.

الطماطم الملونة بالأبيض ليس بها خطر على المستهلكين:



وأشارت إلى أن هذه الأسباب منفردة أو مجتمعة تسبب اللون الأبيض داخل ثمار الطماطم، والأمر ليس له أي علاقة برش الثمار بأي مواد تلوينها.

اقرأ أيضًا:

وأضافت أن تناول هذا الطماطم، التي تعرضت لهذه الاسباب أو الظروف المناخية، ليس له أي تأثير سلبي على صحة المستهلكين.



وناشدت وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، وسائل الإعلام، ورواد مواقع التواصل الإجتماعي بتوخي الدقة والحذر عند نقل المعلومات، وضرورة استيقاء المعلومات من مصادرها الرسمية، منعا لحدوث بلبلة وإثارة للرأي العام.