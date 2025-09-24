اخبار التوك شو| تحذير عاجل من الأرصاد عن طقس الساعات المقبلة.. نقيب الفلاحين يكشف موعد انخفاض ثمن الطماطم

تناولت برامج التوك شو عددا من الموضوعات الهامة نرصد أبرزها في سياق التقرير.



أكثر من 70 شهيدا بنيران جيش الاحتلال منذ فجر اليوم بينهم 51 في مدينة غزة



أكد مراسل القاهرة الإخبارية، فى نبأ عاجل، سقوط أكثر من 70 شهيدا بنيران جيش الاحتلال منذ فجر اليوم بينهم 51 في مدينة غزة.

رويترز: موسكو وطهران توقعان مذكرة تفاهم بشأن بناء محطات طاقة نووية صغيرة في إيران



أعلنت رويترز، أن موسكو وطهران توقعان مذكرة تفاهم بشأن بناء محطات طاقة نووية صغيرة في إيران، وفقا لنبأ عاجل عبر فضائية “القاهرة الإخبارية”.

بعد ارتفاع أسعارها.. نقيب الفلاحين يكشف موعد انخفاض ثمن الطماطم



تشهد أسعار الطماطم خلال هذه الفترة تحركات كبيرة في الأسعار وصلت إلى 100%، فبعد أن كانت الأسعار تباع بـ 10 جنيهات وأقل أصبحت تباع بـ 20 جنيه، والكثير من المواطنين يسأل ما هو السبب في ذلك وموعد تراجع الأسعار.

مدبولي: مصر تعتبر مؤتمر حل الدولتين نقطة انطلاق على طريق التوصل إلى حل عادل



شارك رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، في اجتماع بشأن "اليوم التالي ودعم الاستقرار في غزة" على هامش اجتماعات الجمعية العامة بالأمم المتحدة.



وأضاف رئيس الوزراء، خلال قناة القاهرة الإخبارية، أن مصر تعتبر مؤتمر حل الدولتين نقطة انطلاق على طريق التوصل إلى حل عادل ومستدام للقضية الفلسطينية.

أسعار الذهب في مصر اليوم الأربعاء 24 سبتمبر 2025



يبحث كثير من المواطنين خلال الفترة الأخيرة عن أسعار الذهب بشكل يومي، بل كل ساعة، بسبب اختلاف الأسعار الكبير الذي شهدته الفترة الأخيرة.

الأرصاد تعلن سقوط أمطار على تلك المناطق.. وتكشف حالة الطقس



في ظل تقلبات الأجواء الخريفية، طمأنت هيئة الأرصاد الجوية المواطنين بشأن حالة الطقس اليوم، حيث أوضح الدكتور محمود القياتي، عضو المركز الإعلامي بالهيئة، أن البلاد تشهد أجواءً معتدلة خلال ساعات الصباح، مع ارتفاع طفيف وغير مؤثر في درجات الحرارة نهارًا.

وأكد الدكتور محمود القياتي، عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية، أن البلاد اليوم فى أجواء خريفية على أغلب مناطق الجمهورية، ولا يوجد ارتفاعات قوية فى درجات الحرارة، موضحا أن الجزء الأول من فصل الخريف يتم إعتباره كأنه إمتداد لفصل الصيف، وبالتالي من الوارد حدوث بعض الإرتفاعات الطفيفة فى درجات الحرارة.

إيران تمنع الوكالة الدولية من الوصول إلى اليورانيوم المخصب



أعلن مدير الوكالة الدولية للطاقة الذرية، أن عمليات التفتيش استؤنفت في المنشآت النووية الإيرانية لكن طهران لم تمنحنا حق الوصول إلى اليورانيوم المخصب، وفقا لنبأ عاجل عبر فضائية “القاهرة الإخبارية”.

قفزة قياسية للذهب عالميًا .. 60 دولارًا في 24 ساعة |تفاصيل



أكد المهندس هاني ميلاد، رئيس شعبة الذهب باتحاد الغرف التجارية، أن سعر الذهب في السوق المصري مرتبط بشكل كبير بالسعر العالمي، بنسبة تتجاوز 95%. وأشار إلى أن الذهب عالميًا شهد قفزة تاريخية خلال أقل من 24 ساعة، بزيادة بلغت 60 دولارًا للأوقية، وهو رقم قياسي وغير معتاد.