الأرصاد تعلن سقوط أمطار على تلك المناطق.. وتكشف حالة الطقس

في ظل تقلبات الأجواء الخريفية، طمأنت هيئة الأرصاد الجوية المواطنين بشأن حالة الطقس اليوم، حيث أوضح الدكتور محمود القياتي، عضو المركز الإعلامي بالهيئة، أن البلاد تشهد أجواءً معتدلة خلال ساعات الصباح، مع ارتفاع طفيف وغير مؤثر في درجات الحرارة نهارًا.

وأكد الدكتور محمود القياتي، عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية، أن البلاد اليوم فى أجواء خريفية على أغلب مناطق الجمهورية، ولا يوجد ارتفاعات قوية فى درجات الحرارة، موضحا أن الجزء الأول من فصل الخريف يتم إعتباره كأنه إمتداد لفصل الصيف، وبالتالي من الوارد حدوث بعض الإرتفاعات الطفيفة فى درجات الحرارة.

وأضاف القياتي، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج “صباح الخير يا مصر” المذاع عبر فضائية “الأولي”، أن اليوم العظمي على القاهرة الكبري فى حدود ال32 إلى 31 درجة مئوية، أى أن الأجواء نهارا حارة على أغلب مناطق الجمهورية، ولكن بالصباح الباكر الأجواء تكون معتدلة.

وتابع أن اليوم هناك إرتفاعات طفيفة وغير مؤثرة فى نسب الرطوبة، إلى جانب وجود منخفض جوي فى طبقات الجو العليا، ويؤدي إلى تشكل بعض السحب المنخفضة والمتوسطة على مناطق من السواحل الشمالية وبعض محافظات الوجه البحري، وبالتالي يؤدي إلى تساقط الأمطار الخفيفة وقد تصل لمتوسطة فى بعض الأحيان على مناطق متفرقة من محافظات الساحل الشمالي والوجه البحري.

وأشار إلى أن تلك السحب من الممكن أن تمتد لمناطق جنوبا لتصل إلى مناطق من القاهرة وبعض مدن القناة، تعمل على حجب أشعة الشمس فترات من النهار، وبالتالي تكون ضمن العوامل التي تساعد على الإحساس بالأجواء الخريفية وإعتدال الأجواء قليلا.

ونوه أن الشبورة المائية تعتبر الظاهرة المكملة الموجودة فى تلك الفترة، ولكنها شبورة معتادة ولا تكون كثيفة، لافتا إلى أن اليوم تحديدا هناك بعض نسمات وهبات الرياح قد يصاحبها إثارة خفيفة ل الرمال والأتربة على محافظات الصعيد ومناطق من محافظة البحر الأحمر، وأمس تكون الأجواء معتدلة على كافة الأنحاء.