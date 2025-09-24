قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
الكشف عن نسخة جديدة من مرسوم كانوب للملك بطليموس الثالث بمحافظة الشرقية
مفاجأة نارية وراء تأخر سفر الإسماعيلي إلى القاهرة لمواجهة إنبي
الكرملين: أي حديث عن أمن أوروبا بدون روسيا لا أساس له
حسام حسن يدخل معسكر منتخب مصر المقبل بـ25 لاعبًا استعدادًا لحسم التأهل للمونديال
وزير الخارجية الروسي يجري محادثات مع نظيره الأمريكي
والله مش غلطتي.. رضا عبد العال يعتذر لجماهير الأهلي
الرعاية الصحية والعربية للتصنيع تبحثان تعزيز التعاون في الصناعات الطبية ودعم منظومة التأمين الصحي الشامل
وزارة الصناعة تطلق حزمة حوافز استثنائية لإقامة مصانع الصاج المسحوب والمجلفن والملون
استقرار أسعار الأسماك وارتفاع طفيف في ثمن الجمبري بالأسواق المحلية
مسيرات إسرائيلية تحلق على ارتفاع منخفض في أجواء بيروت وضاحيتها الجنوبية
وزير الدفاع يشهد حفل تخرج الدفعة 168 من كلية الضباط الاحتياط
أكثر من 50 شهيدًا في غزة منذ فجر اليوم.. 36 منهم في مدينة غزة وحدها
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

توك شو

الأرصاد تعلن سقوط أمطار على تلك المناطق.. وتكشف حالة الطقس

الأرصاد
الأرصاد
هاجر ابراهيم

في ظل تقلبات الأجواء الخريفية، طمأنت هيئة الأرصاد الجوية المواطنين بشأن حالة الطقس اليوم، حيث أوضح الدكتور محمود القياتي، عضو المركز الإعلامي بالهيئة، أن البلاد تشهد أجواءً معتدلة خلال ساعات الصباح، مع ارتفاع طفيف وغير مؤثر في درجات الحرارة نهارًا.

وأكد الدكتور محمود القياتي، عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية، أن البلاد اليوم فى أجواء خريفية على أغلب مناطق الجمهورية، ولا يوجد ارتفاعات قوية فى درجات الحرارة، موضحا أن الجزء الأول من فصل الخريف يتم إعتباره كأنه إمتداد لفصل الصيف، وبالتالي من الوارد حدوث بعض الإرتفاعات الطفيفة فى درجات الحرارة.

وأضاف القياتي، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج “صباح الخير يا مصر” المذاع عبر فضائية “الأولي”، أن اليوم العظمي على القاهرة الكبري فى حدود ال32 إلى 31 درجة مئوية، أى أن الأجواء نهارا حارة على أغلب مناطق الجمهورية، ولكن بالصباح الباكر الأجواء تكون معتدلة.

وتابع أن اليوم هناك إرتفاعات طفيفة وغير مؤثرة فى نسب الرطوبة، إلى جانب وجود منخفض جوي فى طبقات الجو العليا، ويؤدي إلى تشكل بعض السحب المنخفضة والمتوسطة على مناطق من السواحل الشمالية وبعض محافظات الوجه البحري، وبالتالي يؤدي إلى تساقط الأمطار الخفيفة وقد تصل لمتوسطة فى بعض الأحيان على مناطق متفرقة من محافظات الساحل الشمالي والوجه البحري.

وأشار إلى أن تلك السحب من الممكن أن تمتد لمناطق جنوبا لتصل إلى مناطق من القاهرة وبعض مدن القناة، تعمل على حجب أشعة الشمس فترات من النهار، وبالتالي تكون ضمن العوامل التي تساعد على الإحساس بالأجواء الخريفية وإعتدال الأجواء قليلا.

ونوه أن الشبورة المائية تعتبر الظاهرة المكملة الموجودة فى تلك الفترة، ولكنها شبورة معتادة ولا تكون كثيفة، لافتا إلى أن اليوم تحديدا هناك بعض نسمات وهبات الرياح قد يصاحبها إثارة خفيفة ل الرمال والأتربة على محافظات الصعيد ومناطق من محافظة البحر الأحمر، وأمس تكون الأجواء معتدلة على كافة الأنحاء.

الأرصاد هيئة الأرصاد أجواء خريفية درجات الحرارة فصل الخريف

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

محمد سراج

بعد حذفها .. عضو مجلس الأهلي يعتذر عن تهنئة بيراميدز ويؤكد: «النية كانت للاعبين فقط»

أسعار الطماطم

بعد وصولها لـ 25 جنيهًا .. موعد انخفاض أسعار الطماطم بالأسواق

ترامب

نبحث وقف الحرب وربما نُنهيها الآن.. ترامب: الاجتماع مع قادة الدول العربية والإسلامية كان عظيمًا

الدولار

رسميًا الآن.. سعر الدولار مقابل الجنيه

الرئيس الأمريكي دونالد ترامب

الشعب الأمريكي يصدم ترامب: لا تستحق جائزة نوبل للسلام

دواجن وبيض

أسعار الدواجن في الأسواق اليوم الأربعاء 24-9-2025

صورة تعبيرية

آخر تحديث .. سعر صرف الدولار مقابل الجنيه

فراخ وبيض

هبوط مفاجئ .. تراجع أسعار الفراخ والبيض اليوم الأربعاء.. بكام النهارده؟

ترشيحاتنا

أرشيفي

جيش الاحتلال يعلن إصابة جندي بجروح خطيرة خلال معارك بشمال قطاع غزة

ترامب وزيلينسكي

زيلينسكي يبدي تفاؤله بإمكانية نجاح ترامب في تغيير موقف الصين من الحرب

الرئيس الكولومبي

الرئيس الكولومبي يدعو إلى إجراء تحقيق جنائي ضد ترامب

بالصور

وزير الطيران يشارك في الجلسة الافتتاحية للجمعية العمومية للإيكاو واجتماع أفكاك بمونتريال

وزير الطيران يشارك في الجلسة الافتتاحية للجمعية العمومية للإيكاو واجتماع أفكاك بمونتريال
وزير الطيران يشارك في الجلسة الافتتاحية للجمعية العمومية للإيكاو واجتماع أفكاك بمونتريال
وزير الطيران يشارك في الجلسة الافتتاحية للجمعية العمومية للإيكاو واجتماع أفكاك بمونتريال

جمبسوت جذاب.. ليلى زاهر تستعرض رشاقتها

ليلى زاهر
ليلى زاهر
ليلى زاهر

أول سيارة تحمل إشارات مرور على الإكصدام.. لسلامة المشاة

سيارة أوبل
سيارة أوبل
سيارة أوبل

وزير الدفاع يشهد حفل تخرج الدفعة 168 من كلية الضباط الاحتياط

وزير الدفاع يشهد حفل تخرج الدفعة 168 من كلية الضباط الإحتياط
وزير الدفاع يشهد حفل تخرج الدفعة 168 من كلية الضباط الإحتياط
وزير الدفاع يشهد حفل تخرج الدفعة 168 من كلية الضباط الإحتياط

فيديو

وزير الدفاع يشهد حفل تخرج الدفعة 168 من كلية الضباط الإحتياط

وزير الدفاع يشهد حفل تخرج الدفعة 168 من كلية الضباط الاحتياط

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

منى أحمد

منى أحمد تكتب: وماذا بعد؟!

مونيكا وليم

مونيكا وليم تكتب: سياسة التحالفات.. قراءة واقعية لأسباب التقارب وإعادة الترتيب الإقليمي

عادل نصار

عادل نصار يكتب: الاعتراف الدولي بفلسطين.. هل أسقط وعد بلفور؟

ريهام المهدي

ريهام المهدي تكتب: رابع النمور الأسيوية "حلم" تسعى مصر لترويضه

نورهان خفاجي محررة الطيران في صدى البلد

نورهان خفاجي تكتب: فرصة لـ مطار القاهرة

المزيد