أمطار وضباب ورياح.. طقس متقلب يضرب معظم أنحاء البلاد غدا

توقع خبراء الأرصاد أن يسود طقس خريفى معتدل الحرارة فى الصباح الباكر غدا وخلال فترات الليل حار نهاراً على أغلب الأنحاء، والعظمى على القاهرة الكبرى ٣١ درجة مئوية.

ومن المتوقع تكاثر السحب المنخفضة والمتوسطة على شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى تعمل على تلطيف الأجواء، ويصاحبها سقوط أمطار خفيفة قد تكون متوسطة أحيانا ً على بعض المناطق من السواحل الشمالية وشمال الوجه البحرى.

كم توقعت الأرصاد أن تكون هناك فرص ضعيفة لأمطار خفيفة على مناطق متفرقة من جنوب الوجه البحرى، كما تنشط الرياح على أغلب الأنحاء تكون مثيرة للرمال والأتربة وعلى مناطق من جنوب البلاد ومحافظة البحر الأحمر.

وحذرت هيئة الأرصاد من اضطراب الملاحة البحرية على بعض المناطق من سواحل خليج السويس والبحر الأحمر، وارتفاع الأمواج (٣:٢)متر.



تفاصيل طقس الأربعاء

يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يسود غدا الأربعاء، طقس حار رطب نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية وشمال الصعيد وجنوب سيناء، شديد الحرارة على جنوب الصعيد.. بينما يسود طقس معتدل الحرارة ليلا على أغلب الأنحاء.

الظواهر الجوية

وعن الظواهر الجوية تتكون شبورة مائية صباحا على شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى وشمال الصعيد على بعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية، و فرص لسقوط أمطار خفيفة قد تكون متوسطة أحيانا على مناطق متفرقة من السواحل الشمالية وشمال الوجه البحري، وفرص ضعيفة لسقوط أمطار خفيفة على مناطق من جنوب الوجه البحري على فترات مقطعة، وتنشط رياح على كافة الأنحاء تكون مثيرة للرمال والأتربة على مناطق من جنوب البلاد ومحافظة البحر الأحمر على فترات متقطعة.

وبالنسبة لحالة البحر المتوسط تكون معتدلة وارتفاع الموج من 1.5 متر إلى 2.25 متر والرياح شمالية غربية. أما بالنسبة لحالة البحر الأحمر تكون معتدلة إلى مضطربة وارتفاع من مترين الى 3 أمتار والرياح شمالية غربية .

وبالنسبة لحالة بحر لخليج السويس تكون مضطربة وارتفاع الموج من 2.5 متر إلى 3 أمتار والرياح شمالية غربية.



بيان بدرجات الحرارة المتوقعة غدا على محافظات ومدن مصر:

المدينة العظمى الصغرى

القاهرة 31 22

العاصمة الإدارية 32 20

6 أكتوبر 31 20

بنها 31 22

دمنهور 30 22

وادي النطرون 30 22

كفر الشيخ 30 22

المنصورة 30 21

الزقازيق 31 22

شبين الكوم 30 21

طنطا 30 21

دمياط 29 24

بورسعيد 30 25

الإسماعيلية 32 21

السويس 31 22

العريش 30 22

رفح 29 21

رأس سدر 31 23

نخل 30 18

كاترين 27 14

الطور 32 24

طابا 31 20

شرم الشيخ 34 26

الإسكندرية 29 22

العلمين 29 20

مطروح 28 20

السلوم 31 20

سيوة 32 19

رأس غارب 34 24

الغردقة 34 25

سفاجا 35 25

مرسى علم 34 26

شلاتين 36 27

حلايب 33 29

أبو رماد 34 26

رأس حدربة 33 28

الفيوم 33 21

بني سويف 33 21

المنيا 33 20

أسيوط 33 20

سوهاج 34 23

قنا 36 24

الأقصر 37 24

أسوان 38 25

الوادي الجديد 35 20

أبوسمبل 38 26

أما عن درجات الحرارة المتوقعة غدا على عدد من المدن والعواصم العربية فهي كالتالي :

المدينة العظمى الصغرى

مكة المكرمة 42 29

المدينة المنورة 43 30

الرياض 38 26

المنامة 36 31

أبوظبي 38 29

الدوحة 40 31

الكويت 39 25

دمشق 32 17

بيروت 30 25

عمان 31 17

القدس 29 18

غزة 28 24

بغداد 36 19

مسقط 34 30

صنعاء 26 14

الخرطوم 39 28

طرابلس 33 25

تونس 30 19

الجزائر 24 18

الرباط 25 14

نواكشوط 33 25

بيان بدرجات الحرارة المتوقعة غدا على عدد من مدن وعواصم العالم:

المدينة العظمى الصغرى

أنقرة 30 09

إسطنبول 26 18

إسلام آباد 35 23

نيودلهي 35 26

جاكرتا 33 24

بكين 25 14

كوالالمبور 35 25

طوكيو 28 19

أثينا 29 17

روما 25 16

باريس 13 09

مدريد 22 10

برلين 18 07

لندن 18 11

مونتريال 22 16

موسكو 16 07

نيويورك 26 20

واشنطن 29 21

أديس أبابا 20 10