وزير التخطيط والتعاون الدولي الفلسطيني يثمن دور مصر المحوري لدعم حقوق الشعب الفلسطيني
أمطار وضباب ورياح.. طقس متقلب يضرب معظم أنحاء البلاد غدا
كيفية الاستفادة من الخصم 50% على مخالفات المرور
تقدم قروضا استهلاكية .. الرقابة المالية تحذر من انتشار صفحات وهمية على السوشيال ميديا
مندوب مصر بالأمم المتحدة: الأوضاع الإنسانية في غزة وصلت إلى مرحلة كارثية بسبب عراقيل إسرائيل
موعد افتتاح حديقة الحيوان بالجيزة أمام الجمهور
كأس إنتركونتيننتال .. بيراميدز يسجل هدفين فى 4 دقائق أمام أهلى جدة ويتقدم 3-1
الرئيس الفلسطيني يكلف اللواء منير الزعبي بأعمال رئيس لجنة الضباط لقوى الأمن لمدة عام
رئيس "الفيدرالي الأمريكي": كل المسارات بشأن أسعار الفائدة محفوفة بالمخاطر سواء الخفض أو الرفع
زيلينسكي يلتقي ترامب ويشارك في جلسة لمجلس الأمن حول أوكرانيا
أبو الغيط: الاحتلال يعمل على محو الشعب الفلسطيني من الوجود
أخبار البلد

أمطار وضباب ورياح.. طقس متقلب يضرب معظم أنحاء البلاد غدا

حالة الطقس
حالة الطقس

توقع خبراء الأرصاد أن يسود طقس خريفى معتدل الحرارة فى الصباح الباكر غدا وخلال فترات الليل حار نهاراً على أغلب الأنحاء، والعظمى على القاهرة الكبرى ٣١ درجة مئوية.

ومن المتوقع تكاثر السحب المنخفضة والمتوسطة على شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى تعمل على تلطيف الأجواء، ويصاحبها سقوط أمطار خفيفة قد تكون متوسطة أحيانا ً على بعض المناطق من السواحل الشمالية وشمال الوجه البحرى.

كم توقعت الأرصاد أن تكون هناك فرص ضعيفة لأمطار خفيفة على مناطق متفرقة من جنوب الوجه البحرى، كما تنشط الرياح على أغلب الأنحاء تكون مثيرة للرمال والأتربة وعلى مناطق من جنوب البلاد ومحافظة البحر الأحمر.

وحذرت هيئة الأرصاد من اضطراب الملاحة البحرية على بعض المناطق من سواحل خليج السويس والبحر الأحمر، وارتفاع الأمواج (٣:٢)متر.

May be an image of text


تفاصيل طقس الأربعاء

يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يسود غدا الأربعاء، طقس حار رطب نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية وشمال الصعيد وجنوب سيناء، شديد الحرارة على جنوب الصعيد.. بينما يسود طقس معتدل الحرارة ليلا على أغلب الأنحاء.

الظواهر الجوية

وعن الظواهر الجوية تتكون شبورة مائية صباحا على شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى وشمال الصعيد على بعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية، و فرص لسقوط أمطار خفيفة قد تكون متوسطة أحيانا على مناطق متفرقة من السواحل الشمالية وشمال الوجه البحري، وفرص ضعيفة لسقوط أمطار خفيفة على مناطق من جنوب الوجه البحري على فترات مقطعة، وتنشط رياح على كافة الأنحاء تكون مثيرة للرمال والأتربة على مناطق من جنوب البلاد ومحافظة البحر الأحمر على فترات متقطعة.

وبالنسبة لحالة البحر المتوسط تكون معتدلة وارتفاع الموج من 1.5 متر إلى 2.25 متر والرياح شمالية غربية. أما بالنسبة لحالة البحر الأحمر تكون معتدلة إلى مضطربة وارتفاع من مترين الى 3 أمتار والرياح شمالية غربية .

وبالنسبة لحالة بحر لخليج السويس تكون مضطربة وارتفاع الموج من 2.5 متر إلى 3 أمتار والرياح شمالية غربية.


بيان بدرجات الحرارة المتوقعة غدا على محافظات ومدن مصر:

المدينة العظمى الصغرى
القاهرة 31 22
العاصمة الإدارية 32 20
6 أكتوبر 31 20
بنها 31 22
دمنهور 30 22
وادي النطرون 30 22
كفر الشيخ 30 22
المنصورة 30 21
الزقازيق 31 22
شبين الكوم 30 21
طنطا 30 21
دمياط 29 24
بورسعيد 30 25
الإسماعيلية 32 21
السويس 31 22
العريش 30 22
رفح 29 21
رأس سدر 31 23
نخل 30 18
كاترين 27 14
الطور 32 24
طابا 31 20
شرم الشيخ 34 26
الإسكندرية 29 22
العلمين 29 20
مطروح 28 20
السلوم 31 20
سيوة 32 19
رأس غارب 34 24
الغردقة 34 25
سفاجا 35 25
مرسى علم 34 26
شلاتين 36 27
حلايب 33 29
أبو رماد 34 26
رأس حدربة 33 28
الفيوم 33 21
بني سويف 33 21
المنيا 33 20
أسيوط 33 20
سوهاج 34 23
قنا 36 24
الأقصر 37 24
أسوان 38 25
الوادي الجديد 35 20
أبوسمبل 38 26

أما عن درجات الحرارة المتوقعة غدا على عدد من المدن والعواصم العربية فهي كالتالي :

المدينة العظمى الصغرى
مكة المكرمة 42 29
المدينة المنورة 43 30
الرياض 38 26
المنامة 36 31
أبوظبي 38 29
الدوحة 40 31
الكويت 39 25
دمشق 32 17
بيروت 30 25
عمان 31 17
القدس 29 18
غزة 28 24
بغداد 36 19
مسقط 34 30
صنعاء 26 14
الخرطوم 39 28
طرابلس 33 25
تونس 30 19
الجزائر 24 18
الرباط 25 14
نواكشوط 33 25

بيان بدرجات الحرارة المتوقعة غدا على عدد من مدن وعواصم العالم:

المدينة العظمى الصغرى
أنقرة 30 09
إسطنبول 26 18
إسلام آباد 35 23
نيودلهي 35 26
جاكرتا 33 24
بكين 25 14
كوالالمبور 35 25
طوكيو 28 19
أثينا 29 17
روما 25 16
باريس 13 09
مدريد 22 10
برلين 18 07
لندن 18 11
مونتريال 22 16
موسكو 16 07
نيويورك 26 20
واشنطن 29 21
أديس أبابا 20 10

الأرصاد السحب المنخفضة أمطار السواحل الشمالية اضطراب الملاحة الظواهر الجوية

