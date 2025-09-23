قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
نجم ليفربول يفوز بجائزة لاعب الجولة الخامسة في الدوري الإنجليزي
ترامب: عهدي هو العصر الذهبي لأمريكا ولدينا أقوى جيش واقتصاد
قلق في مانشستر سيتي بعد إصابة هالاند أمام آرسنال .. وجوارديولا يوضح الموقف
أمين الأمم المتحدة: يجب وقف التهديدات الإسرائيلية بضم الضفة الغربية
نظير عياد لأئمة 8 دول أجنبية: الفتوى تتغير باختلاف الزمان والمكان والأعراف.. صور
أبو العينين: جميع قادة العالم كانوا على قلب رجل واحد لنصرة فلسطين وشعبها
ألبوم مصطفى قمر الجديد "قمر 25".. التفاصيل وموعد طرحه
رئيس الوزراء يشارك في الجلسة الافتتاحية لاجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة
توجيهات رئاسية.. الإسكان: مشروعات قومية ضخمة تحقق طفرة غير مسبوقة بقطاع المرافق
الرئيس السيسي: ملف المياه قضية وجودية لمصر
وزير الخارجية يبحث مع نظيرته البريطانية تطوير العلاقات الثنائية ويثمن اعتراف لندن بالدولة الفلسطينية
وزير الخارجية يبحث مع رئيس المجلس الأوروبي تعزيز التعاون المشترك
أخبار البلد

الأرصاد: غدا طقس حار رطب نهارا معتدل ليلا والعظمى بالقاهرة 31

الأرصاد الجوية
الأرصاد الجوية
أ ش أ

يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يسود غدا/ الأربعاء/ طقس حار رطب نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية وشمال الصعيد وجنوب سيناء، شديد الحرارة على جنوب الصعيد.. بينما يسود طقس معتدل الحرارة ليلا على أغلب الأنحاء.


وعن الظواهر الجوية تتكون شبورة مائية صباحا على شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى وشمال الصعيد على بعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية، و فرص لسقوط أمطار خفيفة قد تكون متوسطة أحيانا على مناطق متفرقة من السواحل الشمالية وشمال الوجه البحري، وفرص ضعيفة لسقوط أمطار خفيفة على مناطق من جنوب الوجه البحري على فترات مقطعة، وتنشط رياح على كافة الأنحاء تكون مثيرة للرمال والأتربة على مناطق من جنوب البلاد ومحافظة البحر الأحمر على فترات متقطعة.


وبالنسبة لحالة البحر المتوسط تكون معتدلة وارتفاع الموج من 1.5 متر إلى 2.25 متر والرياح شمالية غربية.


وبالنسبة لحالة البحر الأحمر تكون معتدلة إلى مضطربة وارتفاع من مترين الى 3 أمتار والرياح شمالية غربية .


وبالنسبة لحالة بحر لخليج السويس تكون مضطربة وارتفاع الموج من 2.5 متر إلى 3 أمتار والرياح شمالية غربية.


وفيما يلي بيان بدرجات الحرارة المتوقعة غدا على محافظات ومدن مصر:

المدينة العظمى الصغرى
القاهرة 31 22
العاصمة الإدارية 32 20
6 أكتوبر 31 20
بنها 31 22 
دمنهور 30 22 
وادي النطرون 30 22
كفر الشيخ 30 22
المنصورة 30 21 
الزقازيق 31 22 
شبين الكوم 30 21 
طنطا 30 21 
دمياط 29 24 
بورسعيد 30 25 
الإسماعيلية 32 21 
السويس 31 22 
العريش 30 22 
رفح 29 21 
رأس سدر 31 23 
نخل 30 18 
كاترين 27 14 
الطور 32 24 
طابا 31 20 
شرم الشيخ 34 26 
الإسكندرية 29 22 
العلمين 29 20 
مطروح 28 20 
السلوم 31 20 
سيوة 32 19 
رأس غارب 34 24 
الغردقة 34 25 
سفاجا 35 25 
مرسى علم 34 26 
شلاتين 36 27 
حلايب 33 29 
أبو رماد 34 26 
رأس حدربة 33 28 
الفيوم 33 21 
بني سويف 33 21 
المنيا 33 20 
أسيوط 33 20 
سوهاج 34 23 
قنا 36 24 
الأقصر 37 24 
أسوان 38 25 
الوادي الجديد 35 20 
أبوسمبل 38 26

أما عن درجات الحرارة المتوقعة غدا على عدد من المدن والعواصم العربية فهي كالتالي :-

المدينة العظمى الصغرى 
مكة المكرمة 42 29
المدينة المنورة 43 30
الرياض 38 26
المنامة 36 31 
أبوظبي 38 29 
الدوحة 40 31 
الكويت 39 25
دمشق 32 17 
بيروت 30 25 
عمان 31 17 
القدس 29 18 
غزة 28 24 
بغداد 36 19
مسقط 34 30
صنعاء 26 14
الخرطوم 39 28
طرابلس 33 25
تونس 30 19
الجزائر 24 18 
الرباط 25 14 
نواكشوط 33 25

وفيما يلي بيان بدرجات الحرارة المتوقعة غدا على عدد من مدن وعواصم العالم:-

المدينة العظمى الصغرى 
أنقرة 30 09
إسطنبول 26 18
إسلام آباد 35 23
نيودلهي 35 26 
جاكرتا 33 24    
بكين 25 14 
كوالالمبور 35 25
طوكيو 28 19 
أثينا 29 17 
روما 25 16 
باريس 13 09 
مدريد 22 10 
برلين 18 07
لندن 18 11
مونتريال 22 16
موسكو 16 07 
نيويورك 26 20
واشنطن 29 21
أديس أبابا 20 10 

هيئة الأرصاد الجوية الظواهر الجوية شبورة مائية طقس حار طقس معتدل الحرارة

