بعثة الناشئين تصل إسبانيا لخوض تصفيات كأس العالم للبادل

وصلت بعثة منتخب مصر للبادل إلى إسبانيا، استعدادًا لخوض منافسات بطولة كأس العالم للناشئين والناشئات، التي تقام خلال الفترة من 29 سبتمبر وحتى 4 أكتوبر المقبل، بمشاركة واسعة من أبرز المنتخبات العالمية.

ويخوض منتخب الناشئين التصفيات المؤهلة، التي تقام أيام 26و27 و28 سبتمبر، ضمن مجموعة Africa–Asia qualification، والتي تضم منتخبات: مصر، الإمارات، السنغال، قطر، اليابان، إيران، لبنان، وباكستان.

ويأمل ناشئو مصر في تجاوز هذه المرحلة وحجز مقعد في المونديال، وسط تحضيرات قوية يقودها الجهاز الفني، وطموحات كبيرة لتكرار نجاحات اللعبة على المستويين القاري والدولي.

على الجانب الآخر، يدخل منتخب الناشئات البطولة من دور المجموعات مباشرة بعد أن ضمن التأهل، بعد ان نجحوا في احتلال المركز التاسع في انجاز كبير ببطولة العالم الماضية. و بهذا التاهل يكون الفريق جاهزًا للمشاركة في المنافسات الرسمية بداية من 29 سبتمبر.

وأعرب أحمد غتوري رئيس الاتحاد المصري للبادل عن ثقته في قدرة البعثة على تمثيل مصر بشكل مشرف قائلًا:

“خوض الناشئين للتصفيات يمنحهم فرصة احتكاك قوية مع مدارس مختلفة في اللعبة، ونحن على ثقة بقدرتهم على حجز بطاقة التأهل.

أما الناشئات، فبعد ضمان التأهل، تقع عليهن مسؤولية تقديم أداء قوي منذ البداية، وإثبات أن البادل المصري يملك جيلًا صاعدًا قادرًا على المنافسة عالميًا.”

تمثل هذه المشاركة خطوة جديدة نحو تعزيز مكانة البادل المصري على الساحة الدولية، وإبراز جهود الاتحاد في بناء قاعدة قوية من الناشئين والناشئات قادرة على صناعة الفارق في المستقبل.

وتضم بعثة المنتخب الجهاز الفني المكوّن من: سيف أبو سنة المدير الفني، وسلمى صيام مدربة الناشئات، وشريف عصام مدرب الناشئين، إلى جانب القوائم الكاملة للمنتخبات المصرية في مختلف الفئات السنية.

• منتخب الناشئات تحت 14 سنة: نتالي روبرت، سما علي، فاطيمة لاشين، جايا يوسف.

• منتخب الناشئات تحت 16 سنة: ليلى الزيات، سلمى الزيات، فاطيما تامر، ملك عامر، فريدة عثمان.

• منتخب الناشئات تحت 18 سنة: نور رامي، رودينا فتحي، هنا الشلقاني، عالية الشريف.

• منتخب الناشئين تحت 14 سنة: زين البيلي، عز بركات، علي القويري، علي تحسين.

• منتخب الناشئين تحت 16 سنة: عادل الصحن، محمد عاطف، يوسف الشربيني، زياد شريف، ياسين عمر.

• منتخب الناشئين تحت 18 سنة: محمد الحمامي، وجدي رسلان، سيف كلاوي.