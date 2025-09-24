بعد ارتفاع أسعارها.. نقيب الفلاحين يكشف موعد انخفاض ثمن الطماطم

قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
تشهد أسعار الطماطم خلال هذه الفترة تحركات كبيرة في الأسعار وصلت إلى 100%، فبعد أن كانت الأسعار تباع بـ 10 جنيهات وأقل أصبحت تباع بـ 20 جنيه، والكثير من المواطنين يسأل ما هو السبب في ذلك وموعد تراجع الأسعار.

وأكد حسين أبو صدام نقيب الفلاحين، أن الحكومة تعمل على تخفيض الأسعار خلال الفترة الأخيرة، ولكن الأيام الماضية شهدت ارتفاعا في أسعار الطماطم ، ولكن الفترة المقبلة ستشهد أسعار الطماطم استقرار.


وأضاف نقيب الفلاحين، خلال تصريحات تلفزيونية، أنه لا توجد مشكلة بخصوص محصول الطماطم في مصر، وأننا نقوم بزراعة 500 ألف فدان في العام، أن مصر تحتل المركز السادس عالميا في انتاج الطماطم، نقوم بتصدير 3% من الانتاج.

الاختلاف في الأسعار يكون بسبب فاصل الزرعات



ولفت إلى أن الاختلاف في الأسعار يكون بسبب فاصل الزرعات، ولكن بشكل عام لن يكون هناك ارتفاعات كبيرة في أسعار الطماطم، وأن أقصى سعر ستصل له الطماطم سيكون 20 جنيها.

موعد انخفاض أسعار الطماطم

 
وأوضح «نقيب الفلاحين» موعد انخفاض أسعار الطماطم بالأسواق، حيث أكد أنه في مطلع شهري نوفمبر وديسمبر تبدأ أسعار الطماطم في التراجع بعد ظهور العروة الجديدة بالأسواق.

وتابع قائلًا: «في جميع الأحوال المرأة المصرية ذكية وتعرف متى تخزن الطماطم وتستفيد بها وقت ارتفاع الأسعار». 

