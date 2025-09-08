قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
الإيجار القديم والضرائب العقارية والمؤشرات الاقتصادية.. أهم رسائل وزير المالية للمواطنين
الدفاع الإسرائيلي: عاصفة هائلة ستضرب اليوم سماء قطاع غزة
إسطنبول تفرض حظراً شاملاً على المظاهرات والتجمعات العامة
نقيب الفلاحين يعلن مفاجأة بخصوص سعر الطماطم
تعرف على سعر الدولار والعملات الأجنبية اليوم .. فيديو
تصفيات كأس العالم.. تونس في مهمة حسم التأهل أمام غينيا الاستوائية
الصحة: توقيع 5 بروتوكولات تعاون لدعم الأطباء وتطوير سكنهم وبناء قدراتهم المهنية
انطلاق قافلة المساعدات الإنسانية الـ32 من مصر إلى قطاع غزة
تعرف على أسعار الذهب اليوم | فيديو
وزير الشباب والرياضة يستقبل نظيره الفلسطيني لبحث سبل التعاون المشترك
وزير الحرب الإسرائيلي يكسر دعوات ترامب لوقف النار: إعصار مدوٍّ سيضرب غزة
نائب رئيس الوزراء :خطة عاجلة للقضاء على ظاهرة تأخر تعلم الأطفال حتى سن العاشرة
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

توك شو

نقيب الفلاحين يعلن مفاجأة بخصوص سعر الطماطم

الطماطم
الطماطم

أكد حسين أبو صدام نقيب الفلاحين، أن الحكومة تعمل على تخفيض الأسعار خلال الفترة الأخيرة، ولكن الأيام الماضية شهدات أسعار الطماطم ارتفاعات قليلة، ولكن الفترة المقبلة ستشهد أسعار الطماطم استقرار.

وأضاف نقيب الفلاحين، خلال تصريحات تلفزيونية، أنه لا توجد مشكلة بخصوص محصول الطماطم في مصر، وأننا نقوم بزراعة 500 ألف فدان في العام، أن مصر تحتل المركز السادس عالميا في انتاج الطماطم، نقوم بتصدير 3% ن الانتاج.

الاختلاف في الأسعار يكون بسبب فاصل الزرعات

 

ولفت إلى أن الاختلاف في الأسعار يكون بسبب فاصل الزرعات، ولكن بشكل عام لن يكون هناك ارتفاعات كبيرة في أسعار الطماطم.

وكشف أن سعر الطماطم الآن وصل إلى 10 و15 جنيها، وأن هذا السعر يعتبر طبيعيا، وأن أقصى سعر ستصل له الطماطم سيكون 20 جنيها.

وفي وقت سابق أكد حسين عبدالرحمن أبوصدام، نقيب الفلاحين، أن السعر العادل لكيلو اللحم الجاموسي القائم يتراوح بين 140 إلى 145 جنيهًا، مشيرًا إلى أنه يتحدى أي جزار يشتري بأكثر من هذا السعر في أي محافظة على مستوى الجمهورية.

وأضاف في مداخلة هاتفية ببرنامج "بلدنا اليوم" مع الإعلامية إلهام صلاح، أن كيلو اللحم البقري القائم يتراوح بين 160 إلى 170 جنيهًا، وأن بعد الذبح والعظام، يصبح سعر كيلو اللحم بين 260 إلى 300 جنيهًا، وهو ما يتيح للجزارين هامش ربح كبير في حال البيع بـ 350 جنيهًا فقط.

انخفاض كبير في أسعار اللحوم الحية


نقيب الفلاحين كشف عن تراجع كبير بأسعار اللحمة الحية، موضحًا أن سعر اللحوم الحية البقري انخفض من 210 جنيه إلى 160 جنيهًا فقط خلال الشهرين الماضيين، أي بمقدار 50 جنيهًا كاملة.

رغم ذلك، أشار إلى أن هذا الانخفاض لم ينعكس على أسعار البيع للمستهلك، مؤكدًا أن "الأسواق مازالت تبيع بنفس الأسعار القديمة، دون أي مبرر."

مغالاة غير مبررة.. والرد القاطع للمواطنين
انتقد أبوصدام المبالغة الشديدة في أسعار اللحوم البلدي، قائلًا:"سعر كيلو اللحمة البلدي لا يجب أن يتجاوز 350 جنيهًا، لكن بعض المحلات تبيعه بـ 700 و800 جنيه!.. هذا استغلال فجّ ويجب أن يواجهه المواطن بعدم الشراء."

ودعا المواطنين إلى اللجوء لمنافذ وزارة الزراعة التي توفر اللحوم بأسعار مناسبة، مشددًا على أن الأسعار العادلة متاحة لمن يبحث عنها، لكن "الصمت على المغالاة يعني استمرار الاستغلال."

نداء للجزارين: "ارحموا الناس.. بطلوا تذبحوهم
وجّه نقيب الفلاحين رسالة شديدة اللهجة للجزارين:"بدل ما تذبحوا العجول.. بتذبحوا المواطنين بالأسعار، أين الرحمة"

وأكد أن الأسعار العادلة موجودة، لكن ما يحدث من بعض الجزارين يُعد استغلالًا واضحًا في ظل ظروف اقتصادية صعبة يعاني منها المواطن.

أسعار اللحوم المستوردة والدواجن تنخفض.. فمتى تلحق بها اللحوم البلدي؟
لفت "أبوصدام" إلى أن الدولة أطلقت عدة مبادرات لخفض الأسعار، حيث وصل سعر الدواجن البيضاء إلى 75 جنيهًا للمستهلك، وكيلو اللحمة المستوردة لا يتجاوز 250 جنيهًا، داعيًا إلى مزيد من الرقابة على الأسواق لضبط أسعار اللحوم البلدي.

أسعار الطماطم نقيب الفلاحين الحكومة الطماطم

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

مسجد السيدة زينب

إمام مسجد السيدة زينب: 3 أنواع من الخسوف تحدث قبل قيام الساعة.. فيديو

قضية طالب التمريض المصاب بالإيدز

بعد عودته للجامعة| طالب التمريض المصاب بالإيدز يستعيد دراسته ويعيش بالمرض.. كواليس يرويها بطل القصة

نتيجة المرحلة الثالثة من تنسيق الجامعات

رابط مباشر للحصول على نتيجة المرحلة الثالثة من تنسيق الجامعات.. تظهر في هذا الموعد

موعد صرف مرتبات سبتمبر 2025.. الحكومة تعلن مفأجاة للموظفين

موعد صرف مرتبات سبتمبر 2025 بعد رفع الحد الأدنى للأجور

أحمد كجوك

«كوجاك بدل كجوك».. وزير المالية يكشف السر وراء تغيير اسم عائلته ويؤكد: «أنا أهلاوي»

المتهم

بعد القبض عليه .. قرار بشأن البلوجر عمر فرج وشقيقه

رسمياً.. أسعار البنزين اليوم

رسمياً.. أسعار البنزين اليوم في مصر

اجازة 6 اكتوبر

قريبًا.. آخر إجازة رسمية في 2025

ترشيحاتنا

وزير الأوقاف

وزير الأوقاف ورموز الصوفية يشاركون في مؤتمر الهيئة القبطية الإنجيلية حول الوعي والتنمية المستدامة

الدكتور حسن الصغير

أكاديمية الأزهر تستنكر صعود صغير لم يكمل تعليمه المنبر ويسئ للنبي

الصلاة

هل تجوز قراءة سور قصيرة في صلاة الخسوف؟.. اعرف رأي الدين

بالصور

مي عز الدين تخطف الأنظار بإطلالة بسيطة

مى عز الدين
مى عز الدين
مى عز الدين

حذفت كل صورها .. أسما شريف منير بالحجاب تثير السوشيال ميديا | تفاصيل

اسما شريف منير
اسما شريف منير
اسما شريف منير

ﻣﻘﺎﻻﺕ

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: غششني وإلا!

د. عادل القليعي

د. عادل القليعي يكتب: الخطاب الدعوي ودلالاته المعرفية والوجدانية عند الرسول

د. ثروت إمبابي

د. ثروت إمبابي يكتب: إنشاء مجمعات صناعية زراعية متكاملة لتعزيز القيمة المضافة للمنتجات

ميس رضا

ميس رضا تكتب: هنا القاهرة... بغداد محبة راسخة وعلاقات ممتدة

عبد الفتاح النادي

عبدالفتاح النادي يكتب: بصيرة السيسي

المزيد