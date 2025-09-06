قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
انخفاض 50 جنيها.. نقيب الفلاحين يكشف مفاجأة بشأن أسعار اللحوم

منار عبد العظيم

منار عبد العظيم

في وقت يترقب فيه المواطنون أي انفراجة بأسعار السلع الغذائية، خرج نقيب الفلاحين بمفاجأة غير متوقعة بشأن أسعار اللحوم الحمراء.

ففي نفس الوقت الذي انخفضت فيه أسعار اللحوم الحية بما يقارب 50 جنيهًا للكيلو، ظل السعر النهائي في الأسواق ثابتًا كما هو، بل وشهد مبالغة من بعض الجزارين، ما دفع نقيب الفلاحين للتحذير من استغلال المواطنين، والدعوة للشراء من منافذ الدولة الرسمية.

 السعر العادل للحوم.. أين الحقيقة؟

أكد حسين عبدالرحمن أبوصدام، نقيب الفلاحين، أن السعر العادل لكيلو اللحم الجاموسي القائم يتراوح بين 140 إلى 145 جنيهًا، مشيرًا إلى أنه يتحدى أي جزار يشتري بأكثر من هذا السعر في أي محافظة على مستوى الجمهورية.

وأضاف في مداخلة هاتفية ببرنامج "بلدنا اليوم" مع الإعلامية إلهام صلاح، أن كيلو اللحم البقري القائم يتراوح بين 160 إلى 170 جنيهًا، وأن بعد الذبح والعظام، يصبح سعر كيلو اللحم بين 260 إلى 300 جنيهًا، وهو ما يتيح للجزارين هامش ربح كبير في حال البيع بـ 350 جنيهًا فقط.

 انخفاض كبير في أسعار اللحوم الحية

نقيب الفلاحين كشف عن تراجع كبير بأسعار اللحمة الحية، موضحًا أن سعر اللحوم الحية البقري انخفض من 210 جنيه إلى 160 جنيهًا فقط خلال الشهرين الماضيين، أي بمقدار 50 جنيهًا كاملة.

رغم ذلك، أشار إلى أن هذا الانخفاض لم ينعكس على أسعار البيع للمستهلك، مؤكدًا أن "الأسواق مازالت تبيع بنفس الأسعار القديمة، دون أي مبرر."

مغالاة غير مبررة.. والرد القاطع للمواطنين

انتقد أبوصدام المبالغة الشديدة في أسعار اللحوم البلدي، قائلًا:"سعر كيلو اللحمة البلدي لا يجب أن يتجاوز 350 جنيهًا، لكن بعض المحلات تبيعه بـ 700 و800 جنيه!.. هذا استغلال فجّ ويجب أن يواجهه المواطن بعدم الشراء."

ودعا المواطنين إلى اللجوء لمنافذ وزارة الزراعة التي توفر اللحوم بأسعار مناسبة، مشددًا على أن الأسعار العادلة متاحة لمن يبحث عنها، لكن "الصمت على المغالاة يعني استمرار الاستغلال."

نداء للجزارين: "ارحموا الناس.. بطلوا تذبحوهم

وجّه نقيب الفلاحين رسالة شديدة اللهجة للجزارين:"بدل ما تذبحوا العجول.. بتذبحوا المواطنين بالأسعار، أين الرحمة"

وأكد أن الأسعار العادلة موجودة، لكن ما يحدث من بعض الجزارين يُعد استغلالًا واضحًا في ظل ظروف اقتصادية صعبة يعاني منها المواطن.

 أسعار اللحوم المستوردة والدواجن تنخفض.. فمتى تلحق بها اللحوم البلدي؟

لفت "أبوصدام" إلى أن الدولة أطلقت عدة مبادرات لخفض الأسعار، حيث وصل سعر الدواجن البيضاء إلى 75 جنيهًا للمستهلك، وكيلو اللحمة المستوردة لا يتجاوز 250 جنيهًا، داعيًا إلى مزيد من الرقابة على الأسواق لضبط أسعار اللحوم البلدي.

