نقيب الفلاحين: اشتري دواجن وابعد عن اللحوم.. اعرف السبب

في ظل الارتفاع الملحوظ في أسعار اللحوم، دعا حسين عبدالرحمن أبو صدام، نقيب الفلاحين، المواطنين إلى شراء الدواجن بدلاً من اللحوم الحمراء، حيث تراجعت أسعار الدواجن بشكل ملحوظ وتتوفر في الأسواق بأسعار مناسبة.

وتهدف هذه الدعوة إلى التخفيف من الضغط على المواطنين في ظل الأوضاع الاقتصادية الحالية.

الدواجن أقل سعراً من اللحوم

أوضح نقيب الفلاحين أن أسعار الدواجن حالياً تتراوح حول 75 جنيهًا، ما يجعلها بديلاً اقتصاديًا أفضل للمواطنين.

وأضاف أن هذا الانخفاض في الأسعار يأتي في وقت تشهد فيه اللحوم الحمراء ارتفاعات كبيرة في الأسواق.

لحوم جاموسي بأسعار منافسة

وأشار أبو صدام في تصريحات تلفزيونية إلى أن لديه كميات كبيرة من لحوم الجاموسي القائم بسعر 140 جنيهًا للكيلو، مؤكداً أن الجزارين الراغبين في الشراء يمكنهم التواصل معه لتوفير الكميات التي يحتاجونها.

خفض الأسعار ضرورة لتخفيف العبء على المواطنين

كما شدد نقيب الفلاحين على ضرورة قيام الجزارين بتخفيض أسعار اللحوم الحمراء في الأسواق، تماشياً مع الانخفاضات الكبيرة في أسعار اللحوم القائم، وتيسيرًا على المواطنين في ظل الأزمة الاقتصادية الراهنة.

دور الحكومة في ضبط الأسعار

وأعرب أبو صدام عن دعمه للجهود التي تبذلها الحكومة من أجل تخفيض الأسعار وزيادة الإنتاج المحلي، مؤكدًا أن هذه الخطوات تهدف إلى تحسين الوضع الاقتصادي وتخفيف العبء عن كاهل المواطنين.

تعتبر هذه الدعوة من نقيب الفلاحين خطوة هامة نحو تقليل تكاليف المعيشة للمواطنين في ظل الظروف الاقتصادية الحالية، وتشير إلى أهمية التنوع في خيارات الغذاء بين اللحوم والدواجن لتوفير البدائل الاقتصادية التي تخفف الضغط على الأسرة المصرية.