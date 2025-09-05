50 جنيه انخفاضا.. نقيب الفلاحين يعلن مفاجأة بشأن أسعار اللحوم بالأسواق

أكد حسين عبدالرحمن ابوصدام نقيب الفلاحين، أن سعر كيلو اللحمة الجاموسي القائم يتراوح بين 140 إلى 145 جنيه، وأن هذا هو السعر العادل، وأنه يتحدى أي جزار يشتري بأكثر من هذا السعر بأي منطقة بالجمهورية.

وأضاف نقيب الفلاحين، خلال مداخلة هاتفية، مع الإعلامية إلهام صلاح، أن سعر كيلو البقر القائم يتراوح بين 160 جنيه، إلى 170 جنيه، وأن اللحم بالعظام بعد الذبح يتراوح من 260 إلى 300 جنيه، وأن الجزار عندما يبيع بـ 300 أو 350 جنيه يحقق هامش ربح مميز.

50 جنيه انخفاض باللحوم الحمراء

ولفت إلى أن هناك مغالاة كبيرة في أسعار اللحوم الحمراء، بسبب الجزارين، وأن سعر اللحوم الحية انخفضت بنسبة كبيرة، وأن سعر اللحمة الحية البقري كانت تباع بـ 210 خلال شهرين ماضيين، وانخفضت الآن إلى 160 جنيه، أي انخفاض 50 جنيه في الكيلو، ولكن أسعار اللحمة عند الجزار الآن كما هي من شهرين، فالانخفاضات في القائم لم ينتج عنها أي انخفاضات مؤثرة بالأسواق.

وأشار إلى أن سعر كيلو اللحمة الحمراء البلدي لا يزيد عن 350 جنيه، ولكن المحلات التي تبيع بـ 700 و800 جنيه، تستغل المواطنين، وعلى المواطنين عدم الشراء من المحلات التي تبيع بسعر مرتفع.