ليوم مولد النبي .. طريقة عمل طاجن ورق العنب باللحمة

إذا كنت تحتاري في سفرة الطعام خلال الاحتفال بمولد النبي الشريف.. نقدم إليك طاجن ورق العنب باللحمة.

- مكونات طاجن ورق العنب باللحمة:

نصف كيلوجرام من ورق العنب (مسلوق نصف سلقة).

نصف كيلوجرام من اللحم المقطّع إلى مكعبات صغيرة (ويُفضل من الكتف أو الرقبة).

كوبان من الأرز المصري.

بصلة كبيرة مفرومة ناعماً.

حبتان من الطماطم المبشورة.

نصف كوب بقدونس مفروم.

ربع كوب شبت مفروم.

ربع كوب كزبرة خضراء مفرومة.

ملح وفلفل أسود حسب الرغبة.

رشة قرفة خفيفة + بهارات لحم.

ملعقتان كبيرتان من معجون الطماطم.

ثلاث ملاعق كبيرة من السمن أو الزبدة.

مقدار من المرقة (لحم أو دجاج) أو ماء مغلي.

-طريقة تحضير طاجن ورق العنب باللحمة:

1. تحضير الحشوة:

في قدر على النار، يُشوّح البصل في ملعقة سمن حتى يذبل.

تضاف الطماطم المبشورة ومعجون الطماطم ويُترك الخليط حتى يتسبك.

يُضاف الملح والفلفل والبهارات مع رشة القرفة.

يُضاف الأرز المغسول والمصفّى ويُقلّب مع المكونات دقيقة واحدة.

أخيراً، تُضاف الخضرة المفرومة (البقدونس، الشبت، الكزبرة) وتُحرّك مع الخليط.

2. إعداد الطاجن:

يُدهن الطاجن بالسمن، وتُفرش طبقة من ورق العنب في القاع وعلى الجوانب.

تُرصّ مكعبات اللحم المتبلة بالملح والفلفل في قاع الطاجن.

يُحشى ورق العنب بخليط الأرز ويُلف على شكل أصابع صغيرة.

تُرتّب أصابع الورق المحشي فوق اللحم داخل الطاجن بشكل متناسق.

3. التسوية:

يُسكب مقدار من المرقة أو الماء المغلي حتى يغمر ورق العنب بنسبة ثلاثة أرباع الطاجن.

تُضاف ملعقة سمن على الوجه.

يُوضع الطاجن في الفرن على درجة حرارة (180 – 200 مئوية) لمدة ساعة تقريباً أو حتى ينضج اللحم ويتشرب الأرز السوائل.

4. التقديم:

يُترك الطاجن ليرتاح قليلاً بعد خروجه من الفرن حتى يتماسك.

يُقدّم كما هو في الطاجن أو يُقلب في طبق التقديم.