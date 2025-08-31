قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
رسميا.. أيمن الرمادي مدير فنيا للبنك الأهلي.. وعبد الواحد السيد مديرا للكرة
وزير الدفاع الإسرائيلي يعلن اغتيال أبو عبيدة الناطق الرسمي باسم القسام
وزير الإنتاج الحربي يتفقد مصنع 100 الحربي.. ويؤكد: توطين صناعة الصلب المدرع إنجاز تاريخي
حكم قول زارنا النبي للضيف.. علي جمعة يجيب
آخر ظهور لـ حمادة هلال قبل سرقة فيلته
مقرر أممي: ما يحدث في غزة جزء من استراتيجية للفصل العنصري والإبادة الجماعية
حركة فتح تهاجم قرار الخارجية الأمريكية بمنع إصدار تأشيرات سفر لأعضاء الوفد الفلسطيني
القمح سلاح استراتيجي.. نواب يحذرون من الاعتماد على الخارج ويدعون لدعم الفلاح
تصعيد إسرائيلي ينذر بكارثة إنسانية وتهجير واسع لمليون فلسطيني| وخبير يوضح
شروط ومعايير استحقاق معاش تكافل وكرامة 2025
ننتظر نتائج العملية.. نتنياهو يتحدث للمرة الأولى عن محاولة اغتيال أبو عبيدة
حركة فتح: واشنطن تُقصي صوت فلسطين في لحظة تاريخية حساسة
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
مرأة ومنوعات

ليوم مولد النبي .. طريقة عمل طاجن ورق العنب باللحمة

طاجن ورق عنب باللحمة
طاجن ورق عنب باللحمة
ريهام قدري

إذا كنت تحتاري في سفرة الطعام خلال الاحتفال بمولد النبي الشريف.. نقدم إليك طاجن ورق العنب باللحمة.

- مكونات طاجن ورق العنب باللحمة:

نصف كيلوجرام من ورق العنب (مسلوق نصف سلقة).

نصف كيلوجرام من اللحم المقطّع إلى مكعبات صغيرة (ويُفضل من الكتف أو الرقبة).

كوبان من الأرز المصري.

بصلة كبيرة مفرومة ناعماً.

حبتان من الطماطم المبشورة.

نصف كوب بقدونس مفروم.

ربع كوب شبت مفروم.

ربع كوب كزبرة خضراء مفرومة.

ملح وفلفل أسود حسب الرغبة.

رشة قرفة خفيفة + بهارات لحم.

ملعقتان كبيرتان من معجون الطماطم.

ثلاث ملاعق كبيرة من السمن أو الزبدة.

مقدار من المرقة (لحم أو دجاج) أو ماء مغلي.

-طريقة تحضير طاجن ورق العنب باللحمة:

1. تحضير الحشوة:

في قدر على النار، يُشوّح البصل في ملعقة سمن حتى يذبل.

تضاف الطماطم المبشورة ومعجون الطماطم ويُترك الخليط حتى يتسبك.

يُضاف الملح والفلفل والبهارات مع رشة القرفة.

يُضاف الأرز المغسول والمصفّى ويُقلّب مع المكونات دقيقة واحدة.

أخيراً، تُضاف الخضرة المفرومة (البقدونس، الشبت، الكزبرة) وتُحرّك مع الخليط.

2. إعداد الطاجن:

يُدهن الطاجن بالسمن، وتُفرش طبقة من ورق العنب في القاع وعلى الجوانب.

تُرصّ مكعبات اللحم المتبلة بالملح والفلفل في قاع الطاجن.

يُحشى ورق العنب بخليط الأرز ويُلف على شكل أصابع صغيرة.

تُرتّب أصابع الورق المحشي فوق اللحم داخل الطاجن بشكل متناسق.

3. التسوية:

يُسكب مقدار من المرقة أو الماء المغلي حتى يغمر ورق العنب بنسبة ثلاثة أرباع الطاجن.

تُضاف ملعقة سمن على الوجه.

يُوضع الطاجن في الفرن على درجة حرارة (180 – 200 مئوية) لمدة ساعة تقريباً أو حتى ينضج اللحم ويتشرب الأرز السوائل.

4. التقديم:

يُترك الطاجن ليرتاح قليلاً بعد خروجه من الفرن حتى يتماسك.

يُقدّم كما هو في الطاجن أو يُقلب في طبق التقديم.

طاجن ورق العنب مولد النبي طاجن ورق عنب باللحمة

