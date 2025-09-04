مش بس الفول واللحمة.. أسباب غير متوقعة للإصابة بالنقرس

يعد النقرس من الأمراض الشائعة بشكل واسع في مختلف أنحاء العالم ويعتقد الناس أن تناول اللحوم والبقول هى السبب الوحيد له ولكن مع الأسف توجد عوامل عديدة تزيد من احتمالات الإصابة بهذا المرض.

يعد النقرس من الأمراض الشائعة بشكل واسع في مختلف أنحاء العالم ويعتقد الناس أن تناول اللحوم والبقول هى السبب الوحيد له ولكن مع الأسف توجد عوامل عديدة تزيد من احتمالات الإصابة بهذا المرض.ووفقا لما جاء في موقع مايو كلينك نكشف لكم أعراض النقرس.

النظام الغذائي

يرفع النظام الغذائي الغني باللحوم الحمراء والمحاريات والمشروبات المحلاة بسكر الفاكهة (الفركتوز) من معدلات حمض البوليك، ومن ثم زيادة مخاطر الإصابة بالنقرس كما يزيد شرب الكحوليات، وخاصة الجعة (البيرة)، من مخاطر الإصابة النقرس.

وزن الجسم

في حال زيادة وزن الجسم عن الطبيعي، ينتج الجسم المزيد من حمض البوليك، وتزداد صعوبة عمل الكلى في التخلص من حمض البوليك.



حالات طبية معينة

تزيد أمراض وحالات معينة من مخاطر الإصابة بالنقرس وتشتمل على ارتفاع ضغط الدم غير المُعالَج، والحالات المزمنة مثل داء السكري والسمنة ومتلازمة التمثيل الغذائي (الأيض) وأمراض القلب والكلى.



أدوية معينة



يمكن أن تسبب الجرعات المنخفضة من الأسبرين وبعض الأدوية المستخدمة لضبط ارتفاع ضغط الدم، بما في ذلك المدرات الثيازيدية ومثبطات الإنزيم المحول للأنجيوتنسين وحاصرات مستقبلات بيتا، زيادة معدلات حمض البوليك وكذلك الحال بالنسبة للعقاقير المضادة لرفض الأعضاء المنزرعة التي توصف للأشخاص بعد عمليات زرع الأعضاء.

التاريخ العائلي مع النقرس

إذا كان هناك أفراد آخرون في العائلة مصابون بالنقرس، تزداد احتمالية إصابتك به.

عمر الشخص ونوعه

تزداد الإصابة بالنقرس بين الرجال، نظرًا لأن معدلات حمض البوليك تكون أقل عند النساء بصورة أولية غير أنه بعد انقطاع الطمث، تقترب معدلات الإصابة بهذا المرض لديهن من معدلات الرجال ومن ناحية أخرى، يصاب الرجال بالنقرس في سن مبكرة، تتراوح عادةً بين 30 و50 سنة، بينما تُصاب النساء بصفة عامة بمؤشرات وأعراض المرض بعد انقطاع الطمث.



العمليات الجراحية أو الإصابات الحديثة

ويمكن أن تزيد العمليات الجراحية أو الإصابات الحديثة من احتمالية ظهور نوبات النقرس وقد يؤدي التطعيم إلى إصابة بعض الأشخاص بنوبات النقرس.