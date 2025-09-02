سريعة وسهلة .. طريقة عمل كبسة اللحمة

اذا كنتِ من محبي الأكلات السريعة نقدم لكِ اليوم طريقة عمل كبسة اللحمة

كيلو لحمة

1 بصلة كبيرة مقطعة

1 بندورة

1ملعقة معجون البندورة

5 حبات حبهان يعني هيل

2 عود قرفة

ملح

فلفل أسود

1 ملعقة بهارات لحمة

2 حبة صغيرة لومي

ورق غار

3 كوب أرز بسمتى

1 حبة كبيرة بصل مفروم ناعم

نصف ملعقة ثوم مفروم

2 جزرة مبشورة

كوب عصير البندورة

2 ملعقة كبيرة بهارات الكبسة

ملح

فلفل أسود

مكسرات وزبيب للتزي

( الطريقة)

* فى ملعقتين زيت على النار تقلب اللحمة من الجهتين ونضيف البصل المقطع ونقلب ثم الطماطم المقطعة وملعقة معجون الطماطم ثم نضيف البهارات القرفة واللومي والحبهان وورق اللورا وبهارات اللحم والملح والفلفل الاسود ونقلب جيدا حتى تتشرب اللحمة نكهة البهارات

*يوضع الماء الساخن على اللحمة وتترك على النار حتى تنضج

* يغسل الارز جيدا وينقع لمدة نصف ساعة

*فى اناء على النار نضع كمية من الزيت مناسبة ونضيف البصل المبشور ونقلب حتى يذبل ويأخذ اللون الذهبى نضيف الثوم المهروس ثم الجزر ونقلب قليلا ثم نضيف الارز المصفى من الماء ونستمر فى التقليب ثم يضاف عصير الطماطم ومقدار من شوربة اللحم ويترك على النار حتى الغليان ثم نضيف قطع اللحم ونقلب ونهدئ النار حتى النضج

* يوضع فى طبق التقديم ويزين بالزبيب والمكسرات

وبألف هنا