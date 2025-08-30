طريقة عمل لحمة الرأس على البخار: وصفة تراثية بطابع صحي

لحمة الرأس من الأطباق التقليدية العريقة التي ترتبط بالمناسبات والأعياد في العديد من الثقافات والبلاد العربية، خصوصًا في عيد الأضحى المبارك.

وعلى الرغم من شهرتها بطريقة الطهي التقليدية بالسلق أو التحميص، وذلك بعد تصميتها وتنظيفها بشكل جيد، إلا أن طريقة طهيها على البخار أفضل بكثير وصحي كما انه يعطي لها مذاق مميز يجعل الكثير من الأشخاص يقبل على تناولها.

طريقة عمل لحمة الرأس على البخار

نقدم لك وصفة دقيقة لتحضير لحمة الرأس على البخار بخطوات بسيطة ونتيجة مذهلة لحم طري، نكهة غنية، وطعام صحي يناسب كل أفراد الأسرة، للشيف سيدى محمد المغربي.

المكونات لطريقة عمل لحمة الرأس على البخار

طريقة عمل لحمة الرأس على البخار

1 كيلو لحمة رأس منظفة ومقطعة يفضل الخدود واللسان والمخ حسب الرغبة

بصلة كبيرة مقطعة شرائح

3 فصوص ثوم مهروسة

2 ورق لورا

5 حبات فلفل أسود حب

ملح حسب الذوق

رشة كمون

رشة جوزة الطيب اختياري

عصير نصف ليمونة

ملعقة خل للتنظيف

ماء مغلي للبخار

طريقة عمل لحمة الرأس على البخار

طريقة عمل لحمة الرأس على البخار

اغسلي قطع لحمة الرأس جيدًا بالماء، ثم افركيها بالخل وعصير الليمون، واتركيها بضع دقائق، ثم اشطفيها مرة أخرى بالماء البارد.

في وعاء، اخلطي اللحمة مع الثوم، الكمون، الملح، جوزة الطيب، والفلفل الأسود واتركيها تتشرب التتبيلة لمدة 30 دقيقة على الأقل.

ضعي قدر بخار أو قدر عادي مع مصفاة داخله. املئي قاع القدر بالماء المغلي، وأضيفي إليه ورق اللورا وشرائح البصل لتعطير البخار.

ضعي قطع اللحمة في المصفاة فوق البخار، غطي القدر جيدًا، واتركيها تُطهى على نار هادئة لمدة تتراوح بين 60 إلى 90 دقيقة، حسب حجم القطع.

تأكدي من نضج اللحمة بسهولة باستخدام شوكة. إذا كانت طرية، فهي جاهزة للتقديم.

يمكن تحمير اللحمة في مقلاة بها قليل من السمن والثوم لإضافة لون ذهبي ونكهة أعمق، أو تقديمها كما هي مع رشة ليمون.

نصائح لتقديم لحمة الرأس