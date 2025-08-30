قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
أخطأت في التقدير.. الدكتور صاحب واقعة الرقص بعد عملية قيصرية يعتذر
أخبار الوادي الجديد| رحلات عمرة لقدامى المحاربين.. 10 قرارات للمحافظ عقب صلاة الجمعة
غرامة 4 أمثال والسجن.. تفاصيل مقترح عقوبات جرائم غسل الأموال
طريقة عمل لحمة الرأس على البخار: وصفة تراثية بطابع صحي
سعر الدولار مقابل الجنيه اليوم السبت 30-8-2025
بيان عاجل من الأرصاد بشأن طقس الساعات المقبلة
أسامة حمدي: نجاح استخدام الخلايا الجزعية في علاج السكري وأمراض أخرى
30 سيارة محملة بالجنود ..توغل إسرائيلي بريف القنيطرة فى سوريا
سقوط قتـ.لى وجرحى في صفوف الجنود الإسرائيليين بحي الزيتون
الحزن يخيم على بورسعيد.. وفاة طارق الشناوي مدرب حراس الناشئين بالمصري
أحدث تصوير جوي لتقدم أعمال مشروع مترو الإسكندرية | شاهد
أول ظهور بعد العلاج.. أنغام مفاجأة كايروكي بختام مهرجان العلمين الجديدة
طريقة عمل لحمة الرأس على البخار: وصفة تراثية بطابع صحي

طريقة عمل لحمة الرأس على البخار
طريقة عمل لحمة الرأس على البخار
أسماء عبد الحفيظ

لحمة الرأس من الأطباق التقليدية العريقة التي ترتبط بالمناسبات والأعياد في العديد من الثقافات والبلاد العربية، خصوصًا في عيد الأضحى المبارك. 

وعلى الرغم من شهرتها بطريقة الطهي التقليدية بالسلق أو التحميص، وذلك بعد تصميتها وتنظيفها بشكل جيد، إلا أن طريقة طهيها على البخار أفضل بكثير وصحي كما انه يعطي لها مذاق مميز يجعل الكثير من الأشخاص يقبل على تناولها.

طريقة عمل لحمة الرأس على البخار 

 نقدم لك وصفة دقيقة لتحضير لحمة الرأس على البخار بخطوات بسيطة ونتيجة مذهلة لحم طري، نكهة غنية، وطعام صحي يناسب كل أفراد الأسرة، للشيف سيدى محمد المغربي.

المكونات لطريقة عمل لحمة الرأس على البخار 

 طريقة عمل لحمة الرأس على البخار
  • 1 كيلو لحمة رأس منظفة ومقطعة يفضل الخدود واللسان والمخ حسب الرغبة
  • بصلة كبيرة مقطعة شرائح
  • 3 فصوص ثوم مهروسة
  • 2 ورق لورا
  • 5 حبات فلفل أسود حب
  • ملح حسب الذوق
  • رشة كمون
  • رشة جوزة الطيب اختياري
  • عصير نصف ليمونة
  • ملعقة خل للتنظيف
  • ماء مغلي للبخار

 طريقة عمل لحمة الرأس على البخار

 طريقة عمل لحمة الرأس على البخار
  •  اغسلي قطع لحمة الرأس جيدًا بالماء، ثم افركيها بالخل وعصير الليمون، واتركيها بضع دقائق، ثم اشطفيها مرة أخرى بالماء البارد.
  •  في وعاء، اخلطي اللحمة مع الثوم، الكمون، الملح، جوزة الطيب، والفلفل الأسود واتركيها تتشرب التتبيلة لمدة 30 دقيقة على الأقل.
  •  ضعي قدر بخار أو قدر عادي مع مصفاة داخله. املئي قاع القدر بالماء المغلي، وأضيفي إليه ورق اللورا وشرائح البصل لتعطير البخار.
  •  ضعي قطع اللحمة في المصفاة فوق البخار، غطي القدر جيدًا، واتركيها تُطهى على نار هادئة لمدة تتراوح بين 60 إلى 90 دقيقة، حسب حجم القطع.
  •  تأكدي من نضج اللحمة بسهولة باستخدام شوكة. إذا كانت طرية، فهي جاهزة للتقديم.
  •  يمكن تحمير اللحمة في مقلاة بها قليل من السمن والثوم لإضافة لون ذهبي ونكهة أعمق، أو تقديمها كما هي مع رشة ليمون.

نصائح لتقديم لحمة الرأس  

  • قدميها بجانب رز أبيض أو عيش بلدي أو فتة الخبز بالخل والثوم.
  • تصلح أيضًا كحشوة رائعة داخل سندويتشات مع طحينة أو مخلل.
طريقة عمل لحمة الرأس على البخار: وصفة تراثية بطابع صحي

طريقة عمل لحمة الرأس على البخار
طريقة عمل لحمة الرأس على البخار
طريقة عمل لحمة الرأس على البخار

