زى الكافيهات .. اعرفي طريقة عمل حلى تراب الملوك

يعد حلى تراب الملوك من الأكلات الشهية التى يحبها الشباب والأطفال فهى من أشهر الوصفات العراقية.

نعرض لكم طريقة عمل حلى تراب الملوك في المنزل بمذاق شهي ولذيذ.

مقادير حلي تراب الملوك



2 كوب بسكويت

نصف كوب من اللوز المطحون.

كوب قشطة

كوب حليب

كوب كريم شانتيه البودرة.

نصف كوب حليب مكثف

طريقة عمل حلى تراب الملوك

ضعي الحليب في بولة كبيرة واضيفي عليه الكريم شانتيه واخفقي المكونات جيدا باستخدام المضرب الكهربائي حتى تحصلي على قوام كثيف.

أضيفي القشطة إلى الخليط مع الإستمرار في الخفق ثم ضيفي الحليب المكثف إلى المكونات واخفقي المكونات حتى يتم اختلاط جميع المكونات مع بعضها.

اطحني البسكويت جيدا ثم ضعيه في وعاء مع اللوز المطحون وقلبيه جيدا

ضعي نصف البسكويت واللوز في صينية فرن ثم افرديها وضعي عليها خليط القشطة والكريم ثم ضعيه في الصينية في الثلاجة لمدة 3 ساعات

اخرجي صينية حلى تراب الملوك من الثلاجة وضعي من البسكويت ويتم تقطيعها وتقدم باردة وبالهنا والشفا.