سهلة ومغذية.. طريقة عمل الثردة بمذاق شهي

تعد الثردة من المواد الطبيعية الغنية بالفوائد الصحية وتحتوى على بروتين وخضار.

نعرض لكم طريقة عمل الثردة من خلال خطوات الشيف نرمين هنو مقدم برنامج زى السكر على قناة سي بي سي سفرة.

مقادير الثردة



½ كوب حمص يُغسل ويُنقع في الماء

2 ورك دجاج

2 ملعقة كبيرة زيت زيتون

¾ ملعقة صغيرة ملح

ملعقة صغيرة كزبرة مطحونة

½ كوب عصير بصل (يعصر بصل كبير ويُصفّى)

1 جزرة كبيرة حلقات

2 ملعقة كبيرة سمن بلدي أو زبدة

2 صفار بيض

2 قطعة صغيرة من الخبز

للتقديم:

رشة قرنفل

رشة زنجبيل جاف

رشة فلفل أسود

رشة قرفة

طريقة عمل الثردة

اسلقي الحمص في قدر بماء النقع نفسه وأضيفي ماءً إضافيًّا حسب الحاجة، حتى يطرى تمامًا.

ضعي وركي الدجاج في حلة مع زيت الزيتون، الملح، والكزبرة.

أضيفي ماءً يكفي فقط لتغطية المكونات وارفعي الحرارة حتى يغلي، ثم خففها واتركه يطهى مع إزالة الرغوة.

أضف الحمص المسلوق مع 1 كوب من ماء السلق.

أضيفي عصير البصل، والجزر، والسمن أو الزبدة واستمر في الطهي حتى تنضج كل المكونات تمامًا.

أطفئ النار ثم ضعي صفار البيض نيئًا كما هو ثم غطّ القدر حتى يتماسك الصفار بالحرارة المتبقية.

قسمي الخبز إلى قطع صغيرة وضعيه في طبق واسكبي عليه المرق حتى يتشرّب ثم رتّب عليه قطع الدجاج وبقية المكونات.

رشّي البهارات الجافة فوق الطبق وقدمى الثردة ساخنا.