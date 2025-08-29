قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
نتنياهو يقرّ باستخدام القوة في سوريا ويكشف عن لقاء سري بوساطة أمريكية
ترامب يضغط لإعداد خطة لإدارة غزة.. بلير وكوشنر يعرضان تصورًا لإعادة الإعمار
تنظيم الاتصالات والوطنية للإعلام يطلقان حملة توعوية لنشر ثقافة الأمن السيبراني
بعد إعلان الإسكان.. ما الموعد الأخير لحجز شقق «سكن لكل المصريين 7»؟
سعر أقل دولار اليوم 29-8-2025
دعاء الجمعة الأولى من شهر ربيع الأول.. اغتنمه بـ 12 كلمة مستجابة للرزق
تجديد حبس المتهمين بضرب المواطنين في شوارع القاهرة
نتنياهو يدين الاعتداء على منزل زامير وسط تصاعد الاحتجاجات وضغوط صفقة الأسرى
عراقجي: قرار تفعيل إعادة العقوبات استفزازي وغير لائق
فرع ثالث في التجمع.. ماذا حدث في لقاء رئيس الزمالك ووزير الإسكان؟
مهلة 30 يومًا .. هل تنقذ الحوار بين طهران وأوروبا من التصعيد؟
بالورد والهتافات .. استقبال حافل لـ أحمد ناصر بطل الدفاع عن سفارة مصر بـ لندن| صور
مرأة ومنوعات

مفيدة ومغذية.. طريقة عمل سلطة الحمص الخضراء

ريهام قدري

الحمص من الأكلات المفيدة التي يمكن الاعتماد عليها كبروتين نباتي إليك طريقة عمل سلطة الحمص الخضراء اللذيذة والمغذية .

المكونات:

كوب حمص مسلوق (ممكن معلب ومغسول ومصفى).

خيار مقطع مكعبات صغيرة.

طماطم مقطعة مكعبات.

بصل أحمر صغير مفروم ناعم (اختياري).

فلفل ألوان (أحمر أو أصفر) مقطع صغير.

بقدونس طازج مفروم.

رشة نعناع أخضر مفروم (يعطي نكهة مميزة).


التتبيلة:

3 ملاعق كبيرة زيت زيتون.

عصير ليمونتين.

ملعقة صغيرة خل.

ملح وفلفل أسود حسب الذوق.

رشة كمون مطحون.


طريقة التحضير:

1. في وعاء كبير اخلطي الحمص مع الخضروات المقطعة (الخيار، الطماطم، الفلفل، البصل، البقدونس، النعناع).


2. في وعاء صغير حضري التتبيلة: اخلطي زيت الزيتون مع عصير الليمون والخل والملح والفلفل والكمون.


3. اسكبي التتبيلة على السلطة وقلبي جيداً حتى تمتزج النكهات.


4. اتركيها بالثلاجة 15 دقيقة قبل التقديم لتتشرب النكهات.

 ممكن تزيينها بشرائح زيتون أسود أو رشة سمسم محمص.
تُقدم كوجبة صحية خفيفة أو بجانب المشويات.

