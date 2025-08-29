مفيدة ومغذية.. طريقة عمل سلطة الحمص الخضراء

الحمص من الأكلات المفيدة التي يمكن الاعتماد عليها كبروتين نباتي إليك طريقة عمل سلطة الحمص الخضراء اللذيذة والمغذية .

المكونات:

كوب حمص مسلوق (ممكن معلب ومغسول ومصفى).

خيار مقطع مكعبات صغيرة.

طماطم مقطعة مكعبات.

بصل أحمر صغير مفروم ناعم (اختياري).

فلفل ألوان (أحمر أو أصفر) مقطع صغير.

بقدونس طازج مفروم.

رشة نعناع أخضر مفروم (يعطي نكهة مميزة).



التتبيلة:

3 ملاعق كبيرة زيت زيتون.

عصير ليمونتين.

ملعقة صغيرة خل.

ملح وفلفل أسود حسب الذوق.

رشة كمون مطحون.



طريقة التحضير:

1. في وعاء كبير اخلطي الحمص مع الخضروات المقطعة (الخيار، الطماطم، الفلفل، البصل، البقدونس، النعناع).



2. في وعاء صغير حضري التتبيلة: اخلطي زيت الزيتون مع عصير الليمون والخل والملح والفلفل والكمون.



3. اسكبي التتبيلة على السلطة وقلبي جيداً حتى تمتزج النكهات.



4. اتركيها بالثلاجة 15 دقيقة قبل التقديم لتتشرب النكهات.

ممكن تزيينها بشرائح زيتون أسود أو رشة سمسم محمص.

تُقدم كوجبة صحية خفيفة أو بجانب المشويات.