طريقة عمل شوربة السبانخ الشهية

تعد شوربة السبانخ من الأكلات الشهية التى تحتوى على عدد كبير من الفيتامينات والمعادن وتقي من أمراض عديدة.

نعرض لكم طريقة عمل شوربة السبانخ من خلال خطوات أميرة شنب مقدمة برنامج أميرة في المطبخ المذاع على قناة سي بي سي سفرة.



مقادير شوربة السبانخ



سبانخ فريش أو مجمدة

مرقة

ملح

فلفل اسود

بصل مفروم

زبدة

عصير ليمون

للتقديم:

ساور كريم

كزبرة مفرومة

شرائح ليمون



طريقة عمل شوربة السبانخ



شوحي البصل في حلة بها الزبدة وملح وفلفل أسود.



ضعي السبانخ على الخليط وقلبي جيدا ثم ضعي المرقة وتترك لتغلي جيدا.



اضربي الشوربة بالخلاط اليدوي ثم ضعي عليها عصير الليمون وتقدم شوربة السبانخ ساخنة مع الخبز المحمص والمخلل وبالهنا والشفا