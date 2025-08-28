طريقة عمل اللانشون البيتي الصحي لأطفال المدارس بمكونات بسيطة

مع اقتراب موعد العودة إلى المدارس، تبحث الأمهات عن وصفات منزلية صحية يمكن تقديمها للأطفال في سندوتشات المدرسة بدلًا من الأطعمة الجاهزة.

ومن بين أشهر الأكلات التي يعشقها الصغار والكبار على حد سواء هو اللانشون، لذلك نستعرض لكم طريقة عمل اللانشون البيتي بخطوات سهلة ومكونات متوفرة في كل منزل، بعيدًا عن المواد الحافظة الضارة.

طريقة عمل اللانشون البيتي الصحي

مكونات عمل اللانشون في البيت

2 مكعب مرقة لحم

نصف كوب دقيق

3 بيضات

نصف كوب زيت

3 مكعبات جبنة كريمية

نصف ملعقة صغيرة حبهان مطحون

بصل بودرة

ثوم بودرة

بابريكا لإضافة اللون الأحمر

طريقة تحضير اللانشون البيتي الصحي:

ـ في الخلاط الكهربائي ضعي: الدقيق، البيض، الجبنة، الزيت، ومرقة اللحم، واخلطي جيدًا حتى يصبح الخليط ناعمًا.

ـ أضيفي البابريكا، الثوم البودرة، البصل البودرة، والحبهان، ويمكنك إضافة توابل أخرى مثل الفلفل الأسود أو الزعتر حسب الرغبة.

ـ اخلطي مرة أخرى حتى تمتزج المكونات تمامًا.

ـ اسكبي الخليط في كيس حراري، ولفيه على شكل أسطوانة مع التأكد من إحكام غلقه.

ـ في حلة عميقة بها ماء مغلي، ضعي كيس اللانشون واتركيه على نار هادئة لمدة ساعة وربع.

ـ بعد انتهاء الوقت، أخرجي الكيس واتركيه ليبرد تمامًا.

ـ قطّعي اللانشون إلى شرائح وقدميه في ساندويتشات المدرسة أو احتفظي به في الثلاجة للاستخدام لاحقًا.

تحضير اللانشون البيتي في المنزل يُعتبر خيارًا صحيًا وآمنًا لأطفالك، حيث يضمن الابتعاد عن المواد الحافظة والمكونات غير الصحية، وفي نفس الوقت يوفر لهم وجبة لذيذة ومناسبة للمدرسة.