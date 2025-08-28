باردة ولذيذة في حر الصيف.. طريقة عمل بسبوسة بالكريم كراميل

تعتبر البسبوسة والكريم كراميل من الأطباق الشهية من أكثر الحلويات المحببة لدى المصريين، حيث يتمتع كل منهما بمذاق خاص وقوام ناعم يذوب في الفم.

ولكن ماذا لو اجتمع الطبقان في وصفة واحدة؟ النتيجة ستكون بسبوسة بالكريم كراميل، وصفة تجمع بين الطراوة والحلاوة في حلوى واحدة مثالية للتقديم في المناسبات وأيام الصيف الحارة.

طريقة عمل بسبوسة بالكريم كراميل

مكونات بسبوسة بالكريم كراميل:

مكونات البسبوسة:

كوبان من السميد.

نصف كوب سمن.

كوب حليب.

نصف كوب سكر.

ملعقتان كبيرتان من جوز الهند.

مكونات الشربات:

كوب ونصف ماء.

كوبان من الحليب.

باكيت كريم كراميل بودر.

للتزيين:

ملعقتان كبيرتان سوداني مجروش.

ملعقتان كبيرتان زبيب.

ملعقتان كبيرتان جوز هند.

خطوات عمل البسبوسة بالكريم كراميل:

أولًا: تحضير البسبوسة

ـ نخلط الحليب مع السكر والسمن على النار حتى يذوب السكر تمامًا.

ـ في وعاء آخر نضيف السميد مع جوز الهند.

ـ ندمج خليط السوائل مع المكونات الجافة ونقلب برفق دون عجن.

ـ نصب الخليط في صينية مدهونة بالسمن.

ـ نخبز في فرن ساخن حتى يتحمر الوجه.

ثانيًا: تحضير الشربات

ـ نضع مكونات الشربات على النار حتى الغليان لمدة 3 دقائق.

ـ نسقي البسبوسة فور خروجها من الفرن وهي ساخنة، مع الحرص أن يكون الشربات ساخنًا أيضًا.

ـ نتركها حتى تتشرب الشربات وتنخفض حرارتها.

ثالثًا: تحضير الكريم كراميل

ـ نذيب الكريم كراميل البودر في الحليب ونقلب جيدًا.

ـ نضع الوعاء على النار حتى يغلي ويصبح قوامه سميكًا.

ـ نصب الكريم كراميل فوق البسبوسة.

ـ نزين الوجه بالسوداني والزبيب وجوز الهند.

ـ نضعها في الثلاجة لمدة 3 ساعات حتى تتماسك، ثم نقدمها مزينة بصوص الكراميل.

نصيحة للتقديم

قدمي بسبوسة بالكريم كراميل باردة كتحلية مثالية في العزومات أو كحلوى خفيفة في أمسيات الصيف، وستنال إعجاب جميع أفراد الأسرة.