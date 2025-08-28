وجبة مغذية وسهلة .. طريقة عمل البيض بالمشروم

يعد المشروم بالبيض من الأكلات السهلة والسريعة، ومغذية جداً للفطار أو العشاء. إليك الطريقة:
مكونات طريقة عمل البيض بالمشروم
- 200 جرام مشروم طازج (مقطع شرائح)
- 3 بيضات
- 1 بصلة صغيرة مفرومة (اختياري)
- 2 ملعقة كبيرة زيت زيتون أو زبدة
- ملح وفلفل أسود حسب الرغبة
- رشة زعتر أو بقدونس مفروم للتزيين
طريقة عمل البيض بالمشروم
- في طاسة على النار، سخني الزيت أو الزبدة.
- أضيفي البصل (لو هتستخدميه) وقلبيه حتى يذبل.
- ضيفي المشروم المقطع، ورشة ملح وفلفل، وقلبيه حتى يتشوح وينزل ميته ويجف.
- في بولة اخفقي البيض مع رشة ملح وفلفل.
- اسكبي البيض المخفوق على المشروم في الطاسة، وقلبي بخفة لحد ما يتجانس.
- سيبيه على نار هادئة لحد ما يستوي البيض (ممكن تسيبيه زي العجة أو تقلبينه زي البيض بالسمنة).
- زينيه ببقدونس أو زعتر وقدميه ساخن مع عيش بلدي أو توست.