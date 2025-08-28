وجبة مغذية وسهلة .. طريقة عمل البيض بالمشروم

يعد المشروم بالبيض من الأكلات السهلة والسريعة، ومغذية جداً للفطار أو العشاء. إليك الطريقة:

مكونات طريقة عمل البيض بالمشروم

200 جرام مشروم طازج (مقطع شرائح)

3 بيضات

1 بصلة صغيرة مفرومة (اختياري)

2 ملعقة كبيرة زيت زيتون أو زبدة

ملح وفلفل أسود حسب الرغبة

رشة زعتر أو بقدونس مفروم للتزيين

طريقة عمل البيض بالمشروم