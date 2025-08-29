طريقة عمل فاهيتا السجق.. بمذاق لا يقاوم

فاهيتا السجق من الأطباق الرئيسية التي يمكنك إعدادها في المنزل و تقديمها لضيوفك أو أفراد أسرتك بأسهل الخطوات.

قدم الشيف عمر إسماعيل، مقدم برنامج نأنأة على قناة سي بي سي سفرة، طريقة عمل فاهيتا السجق، فيما يلي…

مقادير فاهيتا السجق



● سجق مقطع

● فلفل ألوان جوليان

● بصل جوليان

● طماطم جوليان

● زبدة

● زيت

● بهارات فاهيتا

للتقديم:

● ساور كريم

● تورتيلا



طريقة تحضير فاهيتا السجق



يخلط الفلفل الألوان مع البصل والطماطم والبهارات.

تشوح في الزيت والزبدة.

ترفع من على النار.

في نفس الطاسة يشوح السجق في الزيت والزبدة.

يخلط السجق والخضار.

تقدم الفاهيتا ساخنة مع التورتيلا والساور كريم.