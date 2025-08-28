طريقة عمل راب الدجاج ..أحلى من المحلات

راب الدجاج من الأكلات السريعة و السهلة التي يفضل الكثير من الأشخاص تناولها مما يدفع البعض إلي شرائها من المطاعم.

قدمت الشيف نورا السادات، مقدمة برنامج عمايل ايديا، على قناة سي بي سي سفرة، طريقة عمل راب الدجاج.

مقادير راب الدجاج



● صدور دجاج مخلية

● ماء بصل مبشور

● ملح وفلفل

● بابريكا

● زعتر

● أوريجانو

● روزماري

● كاري

● ثوم بودرة

● زبادي

● هوت صوص

● بقدونس

● ليمون

● ثوم

● خبز تورتيلا

● خس

● خيار مخلل

● بصل أحمر شرائح

● بطاطس أصابع محمرة

طريقة تحضير راب الدجاج



تقطع صدور الدجاج شرائح

تتبل بماء البصل والملح والفلفل والتوابل وعصير الليمون والزيت

تقلب قطع الدجاج فى إناء حتى النضج

للصوص:

يخلط الزبادي والثوم والهوت صوص والملح والزعتر والأوريجانو

يقدم خليط الدجاج في الخبز مع الصوص والبصل والخس والخيار والبطاطس والبقدونس

يمكن وضع راب الدجاج بالخبز التورتيلا على الجريل

