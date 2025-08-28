المشي ساعة واحدة أسبوعيًا يقلل مخاطر الوفاة وأزمات القلب

أكد الدكتور جمال شعبان، عميد معهد القلب الأسبق، على أهمية المشي كعادة صحية بسيطة وفعالة خصوصًا لكبار السن.

وقال إن الدراسات الحديثة أظهرت أن المشي لمدة ساعة واحدة فقط في الأسبوع يمكن أن يسهم بشكل ملحوظ في تقليل معدلات الوفيات وخطر الإصابة بأزمات القلب لدى الطاعنين في السن.

وأوضح أن المشي يُعد من أسهل التمارين التي لا تتطلب مجهودًا كبيرًا ولا تجهيزات خاصة، لكنه ينعكس بشكل إيجابي على صحة القلب والدورة الدموية ويقي من الكثير من الأمراض المزمنة.

واختتم شعبان نصيحته بعبارة تحفيزية قائلاً:



"أهمية أن نمشي يا ناس ما_تزعلوش"، داعيًا الجميع إلى إدخال عادة المشي في حياتهم اليومية ولو لفترات قصيرة من أجل صحة أفضل وعمر أطول.